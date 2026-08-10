Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump podpisał w poniedziałek rozporządzenie wykonawcze, które przewiduje ograniczenie zalecanego programu szczepień.
Zgodnie z dokumentem amerykańskie zalecenia mają zostać ograniczone do 11 szczepień.
Rozporządzenie przewiduje także zmianę dotyczącą szczepionki MMR, chroniącej przed odrą, świnką i różyczką. Administracja Trumpa rekomenduje, aby zamiast preparatu skojarzonego stosować trzy osobne szczepionki i podawać je podczas różnych wizyt lekarskich.– Ze skutkiem natychmiastowym moja administracja uznaje za złoty standard zalecenia dotyczące jedynie 11 podstawowych szczepień dzieci przeciwko najpoważniejszym i najbardziej niebezpiecznym chorobom, wraz z MMR, które – miejmy nadzieję – zostanie rozdzielone – powiedział Donald Trump po podpisaniu dokumentu w Białym Domu.
Prezydent USA zaznaczał, że amerykański kalendarz szczepień był dotychczas bardziej rozbudowany niż w innych rozwiniętych państwach. – Ameryka zalecała więcej szczepień dzieci niż jakikolwiek porównywalny kraj, a nawet dwa razy więcej dawek niż niektóre państwa europejskie – powiedział
Czytaj więcej
Sekretarz zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr., od lat kojarzony z krytyką szczepień, zaapelował do amerykańskich rodziców o szczepienie dzieci przeci...
Eksperci podkreślają, że dotychczasowy program szczepień został opracowany na podstawie dowodów naukowych gromadzonych przez dziesięciolecia. Wskazują, że szczepionki uwzględnione w kalendarzu chronią dzieci przed ciężkimi zachorowaniami i śmiercią.
Według specjalistów liczba zalecanych szczepień nie jest przypadkowa, lecz wynika z konkretnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ostrzegają oni, że ograniczenie programu może sprawić, iż większa liczba dzieci będzie narażona na choroby, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom.
Czytaj więcej
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wstrzymała publikację kilku badań dotyczących bezpieczeństwa szczepionek przeciw Covid-19 oraz półpaścow...
Zmiany wpisują się w działania podejmowane wcześniej przez amerykańskiego sekretarza zdrowia Roberta F. Kennedy'ego Jr., który od wielu lat jest krytykiem szczepień.
Kennedy wcześniej angażował się m.in. w działania mające doprowadzić do rezygnacji z powszechnego zalecania szczepień dzieci przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz do ograniczenia listy rekomendowanych szczepionek.
Uzasadniając swoje stanowisko, powoływał się m.in. na rzekomy związek szczepień z autyzmem. Naukowcy wielokrotnie podważali twierdzenia o istnieniu takiego związku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas