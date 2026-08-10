Informację o nominacji przekazał zastępca szefa ds. komunikacji w administracji prezydenta Masuda Pezeszkiana. Władze nie wyjaśniły powodów zmiany, dlatego nie wiadomo, czy oznacza ona korektę irańskiej polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

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Zmiana następuje w czasie rozmów o Cieśninie Ormuz

Ruch kadrowy następuje w momencie, gdy Iran prowadzi rozmowy z Omanem dotyczące nowego szlaku żeglugowego przez Cieśninę Ormuz. Minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi oświadczył w sobotę, że strony są „bardzo bliskie” zawarcia porozumienia, jednak ponowne pełne otwarcie szlaku ma zależeć od spełnienia szeregu warunków, w tym wypłaty Iranowi odszkodowania przez Stany Zjednoczone.

Dotychczasowy sekretarz Rady Mohammad Baqer Zolqadr przedstawiał znacznie szerszy katalog oczekiwań wobec Zachodu. Domagał się m.in. zakończenia gróźb ze strony USA, zaprzestania działań przeciwko Iranowi i jego regionalnym sojusznikom, zniesienia sankcji oraz odblokowania irańskich aktywów.

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego formalnie działa pod przewodnictwem prezydenta, jednak kluczowy wpływ na jej decyzje zachowuje Najwyższy Przywódca. Organ koordynuje najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem państwa, polityką zagraniczną i obronnością. W jego skład wchodzą najwyżsi rangą przedstawiciele armii, służb specjalnych oraz administracji państwowej.

Kim jest Mohsen Rezaei?

71-letni Mohsen Rezaei należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci irańskiego establishmentu. W latach 1981–1997 dowodził Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, kierując formacją przez większą część wojny iracko-irańskiej. Następnie przez ponad 20 lat był sekretarzem Rady Rozeznania Celowości, a w latach 2021–2023 pełnił funkcję wiceprezydenta ds. gospodarczych w administracji Ebrahima Raisiego.

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Choć posiada doktorat z ekonomii Uniwersytetu w Teheranie, większość kariery zawodowej związał z aparatem bezpieczeństwa oraz irańską polityką.

Tego samego dnia Najwyższy Przywódca Modżtaba Chamenei wydał dekret, w którym mianował Rezaeiego swoim przedstawicielem przy Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej. W uzasadnieniu wskazano na jego „cenne doświadczenie”, zwłaszcza zdobyte podczas wojny z Irakiem w latach 1980–1988. Jednocześnie odwołany ze stanowiska sekretarza Mohammad Baqer Zolqadr został mianowany doradcą politycznym Najwyższego Przywódcy.