Awaria PUE/eZUS. Problemy z logowaniem po cyberataku
Problemy z dostępem do strony ZUS oraz platformy PUE/eZUS pojawiły się po godz. 9
Jak informował rzecznik ZUS, są one związane z atakiem wolumetrycznym DDoS. - Jego głównym celem jest przeciążenie zasobów sieciowych takich jak serwery, rutery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Nasze IT cały czas pracuje nad rozwiązaniem tego problemu - wyjaśnił Poznański.
Po godz. 12 rzecznik Zakładu przekazał, że systemy ZUS działają już normalnie.
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