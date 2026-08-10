Problemy z dostępem do strony ZUS oraz platformy PUE/eZUS pojawiły się po godz. 9

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Jak informował rzecznik ZUS, są one związane z atakiem wolumetrycznym DDoS. - Jego głównym celem jest przeciążenie zasobów sieciowych takich jak serwery, rutery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Nasze IT cały czas pracuje nad rozwiązaniem tego problemu - wyjaśnił Poznański.

Po godz. 12 rzecznik Zakładu przekazał, że systemy ZUS działają już normalnie.