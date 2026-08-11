Jolanta Sobierańska-Grenda: Mamy świetnych specjalistów, celem jest właściwe wykorzystanie ich umiejętności
Szefowa MZ została zapytana o funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w którym zgodna z prawem jest sytuacja, że nikt nie wie w ilu miejscach i ile godzin tygodniowo pracują lekarze.
Według Sobierańskiej-Grendy jest to wynik tego, że jeszcze kilka lat temu Polska zmagała się z ogromnym niedoborem kadry medycznej.
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- Zdecydowano wówczas, że możemy zatrudniać personel medyczny na różnych formach zatrudnienia: na umowy o pracę, B2B, umowy zlecenia, (...) zatrudnianie również przez fundacje, spółki. W związku z tym (...) w systemie publicznym zafunkcjonowało wiele form prawnych, które dają taki efekt, jaki mamy dzisiaj: bez możliwości kontroli - również po stronie pracodawcy - gdzie dana osoba się znajduje, gdzie pracuje - stwierdziła.
Dodała, że w Polsce funkcjonuje również wiele form nadzoru właścicielskiego nad szpitalami. Właścicielami szpitali są samorządy, fundacje, resorty itp.
Zdaniem Sobierańskiej-Grendy w tamtym czasie wprowadzenie wielu form zatrudnienia lekarzy nie było błędem, ponieważ rządzącym zależało przede wszystkim na pokryciu niedoborów kadrowych w szpitalach.
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- Dziś sytuacja jest zupełnie inna, mamy też oczywiście prognozy na lata następne. Myślę, że dzisiaj możemy rozmawiać raczej o poszczególnych specjalizacjach, których brakuje w kraju - oceniła.
Według szefowej MZ dzisiaj problemem jest „źle rozlokowana i źle wykorzystana kadra medyczna”.
- My mamy świetnie wykształconych specjalistów i tutaj mamy się czym pochwalić. Natomiast myślę, że naszym takim głównym celem teraz jest wykorzystanie tych umiejętności we właściwych miejscach i we właściwych momentach, przede wszystkim z troską o pacjenta - stwierdziła.
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