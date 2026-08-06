Resort zdrowia informuje, że Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra zdrowia, wniósł apelację od wyroku sądu w Brukseli z dnia 1 kwietnia wydanego w sprawie z powództwa Pfizer Inc., Pfizer Export B.V. oraz BioNTech Manufacturing GmbH przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie został złożony wniosek o wstrzymanie tymczasowej wykonalności tego wyroku do czasu rozpoznania apelacji. W ocenie resortu rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Z tego względu został on zaskarżony do właściwego sądu odwoławczego.

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Polska zaskarżyła wyrok i chce wstrzymania jego wykonania

Mając jednak na uwadze dobro postępowania oraz konieczność ochrony interesów procesowych państwa, Ministerstwo Zdrowia nie będzie ujawniać szczegółowych informacji dotyczących zarzutów apelacyjnych, podstaw faktycznych i prawnych wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku, przedstawianych dowodów ani przyjętej strategii procesowej. Informacje te objęte są ochroną ze względu na konieczność zabezpieczenia skuteczności działań podejmowanych przez Rzeczpospolitą Polską w postępowaniu sądowym.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że państwo korzysta i będzie korzystać ze wszystkich przysługujących mu środków obrony prawnej. Działania procesowe prowadzone są przy wsparciu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wyspecjalizowanych kancelarii prawnych oraz ukierunkowane są na ochronę interesów Skarbu Państwa, interesu publicznego oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.

„Minister Zdrowia konsekwentnie realizuje swoje ustawowe zadania związane z ochroną zdrowia publicznego oraz z racjonalnym i odpowiedzialnym gospodarowaniem środkami publicznymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań państwa w obszarze ochrony zdrowia” oraz „będzie informować opinię publiczną o dalszych istotnych etapach sprawy w zakresie, w jakim pozwalają na to względy prawne oraz dobro toczącego się postępowania” – dodano w komunikacie.

Pfizer rozpoczął egzekucję. Spór dotyczy 60 mln nieodebranych dawek szczepionki

Spór Polski z Pfizerem dotyczy nieodebranych szczepionek przeciw Covid-19. W 2022 r. Polska przestała przyjmować kolejne dostawy, wskazując m.in. na nadpodaż preparatów, zmianę sytuacji pandemicznej oraz skutki wojny w Ukrainie. Pfizer i BioNTech pozwały Polskę, domagając się wykonania umowy i zapłaty za ok. 60 mln nieodebranych dawek.

1 kwietnia francuskojęzyczny sąd pierwszej instancji w Brukseli nakazał Polsce wykonanie umowy i zapłatę ok. 5,6 mld zł. Sąd uznał, że ani wojna w Ukrainie, ani spadek liczby zakażeń nie uzasadniają uchylenia lub zmiany zobowiązań wobec Pfizera. Nie podzielił też argumentów Polski o nadużyciu pozycji dominującej przez koncern ani zarzutów dotyczących nieprawidłowości przy zawieraniu umowy.

Już po przegranej Skarb Państwa zapowiadał złożenie apelacji. Zanim jednak złożył wniosek do belgijskiego sądu, amerykański koncern zajął konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). W ten sposób chce ściągnąć wierzytelności od państwa polskiego. Przegrana kwota wynosi 5,6 mld zł.

Zgodnie z przepisami belgijskimi, inaczej niż w polskim prawie – liczy się już wyrok pierwszej instancji. Polska prosiła o wstrzymanie egzekucji do czasu prawomocnego wyroku, jednak sąd odrzucił wniosek. Pfizer mógł rozpocząć prowadzenie postępowania komorniczego.

Autorka jest dziennikarką Rynku Zdrowia