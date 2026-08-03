Chodzi o nieodebrane przez Polskę w w 2022 r. szczepionki Pfizera przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 mln dawek szczepionki, ale także zapłacić koncernowi ponad 5,5 mld zł.

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Jak przekazał resort zdrowia, w apelacji złożono również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy.

Według Ministerstwa Zdrowia rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, co stało się podstawą do jego zaskarżenia.

Resort podkreślił jednak, że ze względu na ochronę interesów procesowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobro postępowania nie będzie ujawniać szczegółowych zarzutów apelacyjnych, przyjętej strategii ani przedstawianych dowodów.

Spór o 64 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19

„Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że Rzeczpospolita Polska korzysta i będzie korzystać ze wszystkich przysługujących jej środków obrony prawnej. Działania procesowe prowadzone są przy wsparciu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wyspecjalizowanych kancelarii prawnych” – wskazano w komunikacie. Resort dodał, że są one ukierunkowane na ochronę interesów Skarbu Państwa, interesu publicznego oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.

MZ zaznaczyło także, że Minister Zdrowia konsekwentnie realizuje zadania związane z ochroną zdrowia publicznego oraz racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi. Kolejne informacje o istotnych etapach sprawy mają być przekazywane opinii publicznej w zakresie, w jakim pozwolą na to względy prawne.

1 kwietnia 2026 r. sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł, że Polska musi odebrać od amerykańskiego koncernu Pfizer szczepionki przeciwko COVID-19 i zapłacić firmie 5 mld 644 mln zł. Do kwoty tej należy dodać również ok. 170 mln zł kosztów procesowych. Według Ministerstwa Zdrowia do odbioru jest ok. 64 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19.