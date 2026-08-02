Wielogodzinne wydarzenie „Rozwój Plus”, określane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus jako „Festiwal idei”, odbyło się w miniony piątek na warszawskiej Pradze i łączyło debaty z luźną formą pikniku. Zgromadziło oprócz polityków związanych z inicjatywą Morawieckiego także ekspertów m.in. od bezpieczeństwa, wojskowości i demografii. Debatom i panelom przysłuchiwali się sympatycy b. premiera i mieszkańcy ciekawi nowego projektu politycznego.

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„Rozwój + Wy” jako początek nowego etapu

W niedzielę we wpisie na X Morawiecki, jako lider stowarzyszenia, podziękował uczestnikom za udział. „31 lipca pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko środowiskiem politycznym. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy wiara w Polskę i gotowość do ciężkiej pracy. Pokazaliśmy, że potrafimy rozmawiać, słuchać, łączyć różne doświadczenia i wspólnie wyznaczać kierunek” - zaznaczył b. premier.

Wskazał, że spotkanie nie było zakończeniem, ale dopiero początkiem - „początkiem wielkiego marszu przez Polskę, marszu po prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo”.

Morawiecki ocenił, że Polska stoi przed wyborem: „możemy stoczyć się po równi pochyłej w dół albo wspiąć się na wyższy poziom rozwoju, prestiżu i siły”. Wskazał, że potrzebna jest integracja różnych środowisk patriotycznych poprzez Stowarzyszenie „Rozwój Plus”.

Morawiecki przedstawia cele swojego środowiska

Wśród celów swojego środowiska wymienił m.in. powstrzymanie niekontrolowanej imigracji, prowadzenie polityki gospodarczej zgodnej z polskim interesem narodowym, skuteczną rywalizację ze światowymi potęgami: Chinami i Stanami Zjednoczonymi; ponadto konkurencyjność polskich firm i godne płace dla pracowników.

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„Chcemy znaleźć się w światowej czołówce pod względem realnych atrybutów siły: konkurencyjności, produktywności, innowacyjności i rentowności polskich przedsiębiorstw. Bo większa rentowność polskich firm musi oznaczać wyższe wynagrodzenia polskich pracowników. Tak musi być ułożona polska gospodarka i polskie społeczeństwo, aby nikogo nie pozostawiać za burtą. Każdy obywatel ma prawo być częścią sukcesu Rzeczypospolitej” - oświadczył Morawiecki.

Wskazał też, że jego stowarzyszenie opiera się na patriotyzmie i wartościach chrześcijańskich.

Konwencja 15 października i polityczne napięcia wokół PiS

Zapowiedział, że 15 października, w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 r., odbędzie się wielka konwencja „Rozwoju Plus”. „Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj” - napisał Morawiecki.

„Spotkajmy się jeszcze liczniej. Pokażmy siłę, jedność i determinację. Rozpocznijmy wspólnie kolejny etap marszu po zwycięstwo. Bo Rozwój plus Polska równa się sukces” - stwierdził lider „Rozwoju Plus”.

Piątkowy grill u Morawieckiego odbył się w cieniu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Parlamentarzyści PiS dostali od kierownictwa partii ultimatum: albo złożą deklaracje o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność „o charakterze politycznym”, w tym „Rozwoju Plus”, albo zostaną wykluczeni z partii.

Choć prezes Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków, która nie złożyła deklaracji, zrezygnowała z członkostwa w partii, wiedząc, z czym wiąże się jej niepodpisanie, to formalnie nie zostali oni wyrzuceni z PiS. Sprawę przekazano natomiast, do indywidualnego rozpatrzenia, rzecznikowi dyscypliny partyjnej Karolowi Karskiemu.

Politycy związani z „Rozwojem Plus” założyli oddzielny klub parlamentarny.