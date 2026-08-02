W związku z pojawieniem się zakażeń niebezpieczną bakterią w Bałtyku w Niemczech, eksperci zalecają przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli.

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Ciepła woda sprzyja namnażaniu bakterii

Z danych opublikowanych przez Instytut Roberta Kocha wynika, że tegoroczne statystyki zakażeń groźną bakterią przewyższają dane z poprzednich lat. Do 12 lipca potwierdzono 14 zachorowań na terenie Niemiec. Od początku roku odnotowano 17 przypadków.

Według ekspertów główną przyczyną wzrostu liczby infekcji jest szybkie ocieplanie się wód przybrzeżnych Bałtyku. Bakterie z rodzaju Vibrio, potocznie zwane przecinkowcami, czują się najlepiej w ciepłej i płytkiej wodzie. Szczególnie sprzyjające warunki do ich namnażania występują wtedy, gdy temperatura morza osiąga lub przekracza 20 stopni Celsjusza.

Jak dochodzi do zakażenia i jak się przed nim uchronić?

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, Vibrio vulnificus to groźna, Gram-ujemna bakteria, naturalnie występująca w rejonach nadmorskich oraz ujściach rzek. Do ludzkiego organizmu może wniknąć w prosty sposób – przez nawet najmniejszą, otwartą ranę na skórze podczas kąpieli lub brodzenia w wodzie.

Aby zminimalizować ryzyko niebezpiecznej infekcji podczas wakacyjnego wypoczynku nad morzem, eksperci radzą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa: