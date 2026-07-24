Druga edycja programu „wGotowości” rozpoczęła się 7 marca i potrwa do 21 listopada. Jak informuje Radio ZET, według danych aktualnych na 7 lipca, do udziału zgłosiło się 50 tys. osób, a szkolenia ukończyło dokładnie 16 930 uczestników. Program skierowany jest do obywateli od 13. roku życia, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z wojskiem, ale chcą zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szkoleń indywidualnych mogą wybierać spośród czterech modułów – bezpieczeństwo, medycyna, przetrwanie i cyberhigiena. Jednodniowy kurs trwa osiem godzin i obejmuje zarówno teorię, jak i ćwiczenia praktyczne.

Czytaj więcej

Kupił auto za 24 tys. zł. Po roku ZUS zażądał od niego 47 tys. zł
Prawo
Kupił auto za 24 tys. zł. Po roku ZUS zażądał od niego 47 tys. zł

Chętnych jest więcej niż miejsc, ale wielu rezygnuje

Mimo dużego zainteresowania i obłożenia, około 25 proc. osób zapisanych na szkolenia indywidualne nie pojawia się na zajęciach. To znacznie więcej niż podczas pilotażowej edycji z 2025 roku, kiedy wskaźnik rezygnacji wynosił 10 proc. Jednocześnie MON szacuje, że około 7 tys. osób nie mogło zapisać się na kurs z powodu braku wolnych miejsc.

Zainteresowanie szkoleniem jest podobne u mężczyzn i kobiet. Stanowią oni odpowiednio 55 i 45 proc. uczestników. Najwięcej chętnych pochodzi z województw mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego.

Czytaj więcej

Chatuchak Weekend Market w Bangkoku
Handel
11 najlepszych targów staroci na świecie. Tu znajdziesz prawdziwe skarby

Szkolenia także dla firm i instytucji

Druga edycja została rozszerzona o kursy grupowe dla pracowników administracji publicznej i prywatnych firm. Do programu dołączyły między innymi Orlen, InPost, Tarczyński, Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Koleje Państwowe. Zajęcia obejmują reagowanie na zagrożenia terrorystyczne, działania dywersyjne oraz zarządzanie kryzysowe.

Zapisy na szkolenia prowadzone są przez aplikacje „mObywatel” i „wGotowości”. W 2025 roku koszt programu wyniósł około 1,2 mln zł. W tym roku powinien być podobny. Resort zapewnia, że w razie potrzeby może przeznaczyć na program dodatkowe środki.