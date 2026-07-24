Czy kupione przez internet słuchawki douszne można zwrócić? – to jedno z często kierowanych pytań do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdarza się bowiem, że sprzedawcy twierdzą, iż są to produkty higieniczne i dlatego nie podlegają zwrotowi. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku suszarek do włosów czy szlafroków.

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Są wyjątki, w których prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone

– Podstawowa zasada jest taka: przy zakupach online konsument ma 14 dni na tzw. zwrot, czyli odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Te dni to czas do namysłu, na sprawdzenie produktu w taki sposób, jak można byłoby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Są jednak wyjątki, przy których prawo to jest wyłączone. Jednym z nich są produkty w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można sprzedać ponownie, właśnie ze względów zdrowotnych lub higienicznych. Przykładem takich produktów mogą być soczewki kontaktowe – wyjaśnia Jagoda Kruszewska z UOKiK. – Słuchawki douszne, suszarki czy szlafroki nie należą do produktów higienicznych, bo nie są sterylne ani nie tracą swojej właściwości po rozpakowaniu – dodaje. Zaznacza przy tym, że sam kontakt produktu z ciałem nie wystarcza, by pozbawić konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.

Kruszewska zwraca uwagę na ważną kwestię dla sprzedawców online. – Jeśli oferujecie produkty, przy których konsument nie ma ustawowego prawa do zwrotu, musicie poinformować o tym klienta jeszcze przed zakupem. Taka informacja powinna być jasna i łatwa do znalezienia, czyli może się znaleźć np. bezpośrednio na karcie produktu – wskazuje. – Z kolei jako konsumenci przy korzystaniu z wygód zakupów online, pamiętajmy, że to prawo do namysłu nie oznacza prawa do swobodnego używania rzeczy. Dlatego jeżeli użyjemy produktu w sposób wykraczający poza jego sprawdzenie, przetestowanie i w rezultacie zmniejszymy jego wartość, to sprzedawca może odpowiednio obniżyć zwracaną kwotę – dodaje.