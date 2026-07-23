Zdaniem Bogusława Chraboty, Polska ma dziś mocniejszą pozycję niż często sami jesteśmy skłonni przyznawać. Jednocześnie nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. – My zwykliśmy narzekać na Polskę i na naszą politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną, ale myślę sobie, że nie jest tak źle. Chociaż gramy poniżej swojego poziomu wciąż. Bo jakby nie patrzeć, jesteśmy szóstą gospodarką Europy i to rosnącą, perspektywiczną – podkreśla Bogusław Chrabota.

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Atuty Polski na świecie

Rozmówcy analizują miejsce Polski w Unii Europejskiej i NATO. Gość podcastu zwraca uwagę, że nasza pozycja jest stabilna, a strategiczne położenie sprawia, że jesteśmy jednym z kluczowych państw Sojuszu. – Mamy bardzo stabilną pozycję w Unii Europejskiej. Nie jesteśmy krajem narażonym na jakieś wahania, na ryzyka polityczne, na ryzyka gospodarcze. Etnicznie w miarę stabilnie. W związku z tym Polska ma zasłużone to piąte, szóste miejsce w polityce europejskiej – wylicza Chrabota.

Istotnym tematem rozmowy są także fundamenty polskiego sukcesu gospodarczego. Bogusław Chrabota przypomina o reformach lat 90., ale wskazuje również na problemy, które mogą ograniczać dalszy rozwój. – Atutów mieliśmy kilka. Po pierwsze, bardzo szybko przeprowadzone reformy rynkowe w latach 90. Uwolniliśmy się bardzo szybko od ciężaru gospodarki socjalistycznej, otworzyliśmy się na inwestycje. Ta polska naturalna potrzeba działania, dynamika, kreatywność spowodowała, że zbudowaliśmy błyskawicznie prywatny sektor, który jest niezwykle ważny do dzisiaj – uważa Bogusław Chrabota.

Polska-Ukraina. Jak będzie wyglądało to partnerstwo?

Jednym z najważniejszych wątków odcinka jest przyszłość Ukrainy i rola Polski w procesie jej odbudowy. Rozmówca wskazuje, że potencjał współpracy jest ogromny, choć skala wyzwań stojących przed Ukrainą pozostaje bezprecedensowa. – Skala wyzwań, która jest przed Ukrainą, jest gigantyczna, a Polska jako sąsiad i naturalny partner będzie miała tu do odegrania wielką rolę.

Nie zabrakło również rozmowy o napięciach historycznych i ich wpływie na współczesne relacje polsko-ukraińskie. Bogusław Chrabota przekonuje, że choć polityka historyczna pozostanie źródłem sporów jeszcze przez lata, nie powinna przesłaniać wspólnych interesów.

Gość podcastu zwraca uwagę, że przyszłość relacji obu państw powinna opierać się przede wszystkim na współpracy gospodarczej i bezpieczeństwie. – Mamy wspólne interesy, poza tym problematycznym marginesem historyczno-emocjonalnym. To jest gospodarka, to jest realistyczne podejście do wspólnego interesu politycznego, militarnego, współpracy na polu, na przykład przemysłu zbrojeniowego – mówi Chrabota.

Wspieranie Ukrainy to polska racja stanu

Rozmówcy zastanawiają się również nad zagrożeniami dla pozycji Polski w Europie. W ocenie Bogusława Chraboty kluczowym czynnikiem pozostaje przebieg wojny w Ukrainie i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa całego regionu. – Na pewno sporym ryzykiem dla Polski są uwarunkowania zewnętrzne. Gdyby na przykład Ukraina przegrała konflikt z Rosją i wpadła w ręce Putina i jego kliki, jego reżimu, no to można się spodziewać poważnych problemów również dla Polski – przestrzega Bogusław Chrabota.

W rozmowie pojawia się również pytanie o odpowiedzialność Polski za dalsze wspieranie Ukrainy. Zdaniem gościa jest to nie tylko wyraz solidarności, ale także element polskiej racji stanu. – W związku z tym absolutnie racją stanu polską, także w kontekście ochrony przed ryzykami społecznymi jest wspieranie Ukrainy i jej boju z Rosją – mówi gość podcastu.

Czy Polska wykorzysta swoją szansę, by stać się jednym z najważniejszych państw Europy nie tylko gospodarczo, ale również geopolitycznie? Jakie decyzje zadecydują o naszej pozycji w najbliższych latach? O tym rozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym”.