Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna i wschodnia Europa oraz basen Morza Śródziemnego znajdują się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Nad pozostałą częścią kontynentu sięga klin wyżu znad Atlantyku. Przeważający obszar kraju jest pod wpływem niżu, który znad Bałtyku powoli przesuwa się na wschód w kierunku Litwy oraz związanego z nim frontu okluzji. Na zachodzie rozbudowuje się klin wyżu znad Atlantyku. Z północnego zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

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Ostrzeżenia IMGW. Burze i silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na wtorek ostrzeżenia I stopnia przed burzami i silnym wiatrem dla kilku regionów. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać we wschodniej połowie województwa warmińsko-mazurskiego i północnej połowie województwa podlaskiego od godz. 11 do 20 we wtorek 21 lipca. Burzom będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 20 mm, lokalnie około 30 mm. W czasie burz prognozowane są porywy wiatru do 60 km/h oraz opady drobnego gradu.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla nadmorskich powiatów województwa pomorskiego. Obowiązują od północy do godz. 14 we wtorek. W strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu i północy.

Pogoda we wtorek 21 lipca. Chłodno i deszczowo

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i zachodzie okresami rozpogodzenia. Miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie burze, tam też prognozowana suma opadów od 15 mm do 20 mm, tylko na Suwalszczyźnie punktowo do 30 mm. Temperatura maksymalna od 15 st. C na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 19 st. C w centrum do 21 st. C na zachodzie i 22 st. C lokalnie na południowym wschodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, we wschodniej połowie kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, w pierwszej połowie dnia silny i bardzo silny, do około 50 km/h, w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. W czasie burz na północnym wschodzie kraju porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, w Bieszczadach do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym wschodzie, a początkowo także na południowym wschodzie okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 9 st. C na wschodzie i miejscami w centrum do 12 st. C, 13 st. C na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich oraz 16 st. C lokalnie na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza na środę 22 lipca. Kontynuacja deszczowej pogody

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy również burze. Prognozowana suma opadów na północy miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C nad morzem i 19 st. C miejscami na wschodzie do 22 st. C na południu i lokalnie w centrum do 23 st. C na krańcach południowo-wschodnich; chłodniej tylko na Podhalu, około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, nad morzem okresami dość silny, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

Ocieplenie przyjdzie w weekend. Nawet do 30 stopni

W czwartek i piątek pogoda również nie zapowiada się najlepiej. Nadal towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu. W wielu częściach kraju prognozowane są także burze, a temperatura przeważnie nie będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza.

Poprawa pogody nadejdzie w weekend. Od soboty zrobi się cieplej. Według prognozy długoterminowej temperatury w całej Polsce wzrosną powyżej 20 stopni, a na zachodzie kraju termometry pokażą do 28 stopni. Tam też nie powinno już padać. W niedzielę na południowym zachodzie może być nawet 30 stopni, jednak w niektórych częściach kraju prognozowane są opady deszczu i burze.