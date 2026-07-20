Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. skazał 52-letniego Waldemara G. na osiem lat więzienia, uznając go za winnego popełnienia przestępstw seksualnych wobec małoletniej i posiadania pornografii z udziałem dzieci. Wyrok jest nieprawomocny – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

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Akt oskarżenia w sprawie Waldemara G.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła gorzowska prokuratura rejonowa, która pod koniec 2025 r. skierowała do sądu akt oskarżenia. Zarzuciła w nim 52-latkowi dokonanie wspomnianych przestępstw w latach 2014-2021.

Z ustaleń śledztwa wynikało, że mężczyzna wielokrotnie podstępem i przemocą fizyczną doprowadzał małoletnią poniżej 15. roku życia do obcowania płciowego oraz poddawania się innym czynnościom seksualnym. Za to przestępstwo sąd skazał 52-latka na osiem lat więzienia.

Oprócz tego Waldemar G. odpowiadał za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich w postaci zdjęć i plików filmowych na swoim przenośnym komputerze. W tym przypadku mężczyzna usłyszał wyrok roku więzienia.

Orzeczone kary sąd połączył, wymierzając łączną karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Nakazał też skazanemu zapłatę 21 510 zł zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz skrzywdzonej i wpłatę 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Możliwa apelacja prokuratury

Waldemar G. otrzymał również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 metrów i całkowity zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie przez pięć lat.

Wyrok, który zapadł 14 lipca, jest nieprawomocny. Prokurator złożył wniosek o jego pisemne uzasadnienie i nie wyklucza apelacji.