Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 r., gdy Sylwester Wardęga opublikował materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. W październiku 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi K.-B.

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Zarzuty wobec youtubera Stuu

Zarzuty dotyczą czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15. roku życia, do których, według ustaleń prowadzących dochodzenie, doszło latem 2015 r. i w sierpniu 2018 r., a także rozpijania osób małoletnich. Jedną z osób, które Stuu miał nakłaniać do picia alkoholu, była dziewczynka będąca ofiarą czynu pedofilskiego z sierpnia 2018 r. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi kara do 12 lat więzienia.

Jak przypominają w poniedziałek „The Independent” i „Daily Mail”, Stuart K.-B. został aresztowany w październiku 2023 r., a w lutym zeszłego roku sąd wydał zgodę na jego ekstradycję. K.-B. odwołał się od tej decyzji, przekonując, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną, gdyż postawienie przed sądem zaangażowanych w sprawę Pandora Gate zapowiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki. W zeszłym tygodniu sąd w Londynie odrzucił jednak te argumenty i zdecydował, że K.-B. może zostać wydany Polsce.

Kim jest Stuu, czyli Stuart K.-B.?

34-letni Stuart K.-B., który urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 r. przeniósł się do Polski, gdzie rozpoczął karierę twórcy internetowego pod pseudonimami Polski Pingwin, a potem Stuu. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym.

Jego konto na YouTube obserwowało 4,1 mln osób, a na Instagramie – 1,8 mln. Kilka lat temu wrócił do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą na raka matką, w związku z czym wycofał się z aktywności internetowej.