Policjanci użyli wobec Ukraińca, który atakował nożem paralizatora
– Podejrzanemu przedstawiono cztery zarzuty. Dwa z nich dotyczą czynnej napaści na funkcjonariuszy policji i pracowników ochrony. Kolejne zarzuty dotyczą kierowania gróźb karalnych wobec uczestników imprezy oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z uczestników wydarzenia – poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn.
W wyniku ataku jeden z pracowników ochrony, a zarazem radny powiatu gorlickiego i członek zarządu Zjednoczenia Łemków, został trzykrotnie ugodzony nożem. Prok. Rataj-Mykietyn wyjaśniła, że zarzut związany z atakiem na niego dotyczy spowodowania lekkich obrażeń ciała. 37-latek został ranny w udo, rękę i plecy. Trafił do szpitala.
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Śledczy wykluczyli, by motywem działania Ukraińca była przynależność narodowa lub etniczna uczestników wydarzenia. Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów. – Potwierdził, że spożywał alkohol i nie był w stanie wytłumaczyć swojego postępowania. Wskazał, że nie pamięta dokładnie przebiegu zdarzenia – przekazała prok. Rataj-Mykietyn. Z informacji policji wynika, że mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu.
Do zdarzenia doszło 16 lipca późnym wieczorem, tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej – Łemkowskiej Watry w Zdyni w gminie Uście Gorlickie. Jak wcześniej informowała policja, 46-letni Ukrainiec przyjechał specjalnie na imprezę. Będąc pod wpływem alkoholu, zaczął awanturować się z uczestnikami wydarzenia. Gdy zauważono, że ma nóż, interweniowali pracownicy ochrony, a następnie policjanci, którzy użyli wobec niego paralizatora.
Łemkowska Watra odbywała się w Zdyni w powiecie gorlickim od 17 do 19 lipca. To jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce, organizowanych przez Zjednoczenie Łemków. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Nie ma jak w domu”. Organizatorzy podkreślają także ideę „No hejt”, akcentując, że wydarzenie ma być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów.
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