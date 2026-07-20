Pilot Kenneth Jouppi od lat walczy z decyzją władz Alaski, które uznały, że jego Cessna z 1969 r. podlega przepadkowi jako narzędzie wykorzystane do popełnienia przestępstwa. Sąd Najwyższy Alaski wcześniej przyznał rację stanowi, jednak federalny Sąd Najwyższy zdecydował się ponownie zbadać sprawę.

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Jouppi argumentuje, że odebranie mu samolotu narusza tzw. klauzulę nadmiernych grzywien zawartą w Ósmej Poprawce do Konstytucji USA, która zakazuje nakładania kar rażąco nieproporcjonalnych do popełnionego czynu. Rozprawa przed Sądem Najwyższym ma odbyć się jesienią.

– Mam już ponad 80 lat i walczę z tą sprawą od ponad dekady. Uważam, że moim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby Karta Praw rzeczywiście chroniła obywateli przed nadużyciami władzy – oświadczył Jouppi w komunikacie opublikowanym przez reprezentujący go Instytut Sprawiedliwości.

Sześciopak piwa na pokładzie i wyrok za wykroczenie

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2012 r. Jouppi przygotowywał się do lotu z Fairbanks do miejscowości Beaver na Alasce, gdzie obowiązuje lokalny zakaz posiadania i sprzedaży alkoholu. Jeden z pasażerów spakował sześciopak piwa Budweiser razem z zakupami do torby przewożonej jako bagaż.

Jeszcze przed startem samolot został przeszukany przez policję stanową, która odkryła alkohol. W rezultacie Jouppi, jego firma oraz pasażer zostali oskarżeni o świadome przewożenie alkoholu do tzw. „bezalkoholowej społeczności”. Pasażer przyznał się do winy, natomiast ława przysięgłych uznała za winnych także pilota i jego przedsiębiorstwo. Jouppi został skazany na trzy dni więzienia.

Po zakończeniu postępowania karnego władze rozpoczęły również procedurę przepadku samolotu, uznając go za narzędzie wykorzystane do popełnienia przestępstwa.

Spór o granice konstytucyjnej ochrony przed nadmiernymi karami

Pełnomocnicy Jouppiego przekonują, że sądy Alaski błędnie oceniły sprawę, analizując ją wyłącznie w oderwaniu od okoliczności i nie badając, czy czyn był elementem szerszej działalności przestępczej. Ich zdaniem nic na to nie wskazuje.

– Niewiele spraw dotyczących klauzuli nadmiernych grzywien przedstawia ten problem równie wyraźnie. Przepadek samolotu wartego 95 tys. dol. za przewóz sześciopaku piwa jest wręcz modelowym przykładem sprawy wymagającej interwencji Sądu Najwyższego – argumentowali prawnicy Instytutu Sprawiedliwości.

Przedstawiciele biura prokuratora generalnego Alaski domagają się natomiast utrzymania wcześniejszego orzeczenia. Podkreślają, że sądy w całych Stanach Zjednoczonych stosują wieloczynnikowy test pozwalający ocenić, czy przepadek mienia jest rażąco nieproporcjonalny do wagi przestępstwa.

Obrońcy pilota odpowiadają, że orzeczenie sądu stanowego pozostaje w sprzeczności z wcześniejszym orzecznictwem amerykańskich sądów, w tym Sądu Najwyższego USA

Jak wskazali, Jouppi nie kwestionuje samego standardu prawnego, lecz jedynie sposób jego zastosowania przez sąd Alaski.

Obrońcy pilota odpowiadają, że orzeczenie sądu stanowego pozostaje w sprzeczności z wcześniejszym orzecznictwem amerykańskich sądów, w tym Sądu Najwyższego USA.

– Klauzula zakazująca nadmiernych grzywien została stworzona właśnie na takie przypadki – podkreślili.

Z kolei prawnicy stanu argumentują, że pilot nie wykazał, iż przepadek samolotu byłby karą „rażąco nieproporcjonalną” do popełnionego czynu.

W ich ocenie problem nielegalnego przewozu alkoholu na Alasce ma poważne konsekwencje społeczne, a samoloty często są jedynym realnym środkiem transportu wykorzystywanym do dostarczania alkoholu do miejsc objętych zakazem.