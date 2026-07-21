Królik iberyjski
Rafael Villafuerte, biolog z Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych (CSIC) przekonuje, że królik iberyjski posiadający status podgatunku (Oryctolagus algirus) to w rzeczywistości odrębny gatunek niż królik europejski (Oryctolagus cuniculus).
Naukowiec cytowany przez regionalną gazetę „Diario de León” zaznaczył, że królik iberyjski różni się od europejskiego kilkoma cechami: jest mniejszy, mniej przystosowany do życia na terenach ludzkiej aktywności, a także powoduje mniej szkód. Mięso obu gatunków różni się też smakiem, dodał.
Autorzy studium wskazali na fakt, że region Leónu jest w rzeczywistości granicą pomiędzy populacjami obu gatunków królika. Szacują, że oddzieliły się one od siebie genetycznie około 2 mln lat temu. Studia hiszpańskich badaczy dowodzą, że do izolacji gatunków doszło poprzez powstanie dwóch „polodowcowych obszarów schronienia”. Króliki iberyjskie znalazły się w rejonie Zatoki Kadyksu, na południowym zachodzie półwyspu, zaś króliki europejskie – w rejonie doliny rzeki Ebro, na północnym wschodzie. Z czasem obszar ich występowania ulegał zmianom.
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Villafuerte wyjaśnia, że w Hiszpanii najpowszechniejsza obecność królika iberyjskiego występuje obecnie we wspólnotach autonomicznych Kastylii i Leónu oraz Estremadury.
Biolog podkreśla, że Półwysep Iberyjski jest domem dla dwóch gatunków królika. Dodaje, że różnice w geograficznym występowaniu obu gatunków zostały opisane przez niego i biologów z CSIC w artykule opublikowanym w tym roku na łamach naukowego pisma „Biological Conservation”. – Granica kontaktu obu gatunków występuje dziś w sposób wyraźny na linii biegnącej przez Półwysep Iberyjski z północnego zachodu na południowy wschód – dodaje Villafuerte.
Obserwacje hiszpańskich naukowców potwierdzają biolodzy z Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. W tym drugim kraju występuje współcześnie liczna populacja królików iberyjskich.
Cytowani przez lizboński dziennik „Público” biolodzy z Portugalii odnotowali, że gatunek królika iberyjskiego żyje dziś w naturalnych warunkach tylko w tym kraju, zaś w Hiszpanii jedynie w jej zachodnich prowincjach. Wskazali oni, że królik iberyjski jest mniejszy i lżejszy od europejskiego i średnio rodzi mniejsze mioty. Populacja tego pierwszego gatunku, jak twierdzą naukowcy, spada, podczas gdy liczebność królika europejskiego utrzymuje się od lat na stabilnym poziomie.
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