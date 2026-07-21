Takie zalecenia padły w liście Andrieja Artikulowa, dyrektora departamentu produkcji roślinnej resortu rolnictwa Rosji, z 17 lipca, analizowanym przez gazetę „Kommiersant”. Ministerstwo zwróciło się do regionalnych władz rolnych o informacje na temat gotowości gospodarstw do zakupu oleju opałowego jako paliwa do maszyn polowych, zaznaczając, że resort energetyki potwierdził możliwość jego produkcji. Regiony miały obowiązek odpowiedzieć do 20 lipca.

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Sowieckie kombajny sobie poradzą ze złym paliwem

Tymczasem źródła branżowe w „Kommiersancie” uważają, że olej opałowy i olej napędowy niskiej jakości (Euro-2 o dużej zawartości siarki) nadają się jedynie do starego typu sprzętu z czasów ZSRR. Nowoczesne, importowane ciągniki i kombajny, które tysiącami sprowadzały z Zachodu rosyjskie spółki rolne, są dużo bardziej wymagające pod względem jakości paliwa.

Kristina Romanowska, dyrektorka generalna fermy hodowlanej Łazariewskoje, wyjaśniła, że stosowanie oleju opałowego w nowoczesnych maszynach jest surowo zabronione, ponieważ może prowadzić do poważnych awarii, a naprawy byłyby znacznie droższe niż potencjalne oszczędności.

Według niej, zwiększenie zawartości siarki w paliwie z 0,2 proc. do 1 proc. skraca żywotność silnika o połowę. Do tego poziom szkodliwych emisji wielokrotnie przekracza aktualne normy. Jednak w przypadku starszego sprzętu, który małe gospodarstwa naprawiają samodzielnie, ta opcja może być akceptowalna.

Żniwa w Rosji pod znakiem braku paliw

Według Kplera, w czerwcu, z powodu celnych ukraińskich ataków na rafinerie, moce przerobowe ropy naftowej w Rosji spadły do 4,1 mln baryłek dziennie – najniższego poziomu w ostatnich latach. Od 8 lipca rząd zakazał eksportu oleju napędowego, aby nasycić rynek krajowy. Jednak 17 lipca minister rolnictwa Oksana Łut przyznała, że w zaopatrzeniu rolników w paliwo nadal występują „trudności”.

Dzieje się to w najgorętszym na wsi okresie – czasie żniw. Gubernator Kraju Krasnodarskiego Beniamin Kondratjew zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie kwot paliwowych, gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar ogłosił rozpoczęcie dodatkowych dostaw, a władze Stawropola wyznaczyły operatora, który będzie zaopatrywał małe gospodarstwa rolne.

Te polecenia nie sprawdzają się jednak w praktyce, bo deficyt paliw w Rosji powiększa się z każdym kolejnym ukraińskim uderzeniem. Na dodatek kraje dotychczas wspierające kremlowski reżim nie pomagają. Indie dostarczyły trochę paliw, ale odmówiły kontynuacji dostaw, Kazachstan także nie chce dostarczać więcej. Rosja dostaje paliwa z Białorusi, a nawet z Chin (drogą lądową). Nie są to jednak wystarczające ilości.