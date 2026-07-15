Eksperci wskazują, że w tym sezonie plantacje czarnej porzeczki ucierpiały najpierw w wyniku wiosennych przymrozków. Następnie dotknęły je okresy suszy i ekstremalna fala upałów, która nawiedziła nasz kraj pod koniec czerwca. Wszystko to sprawiło, że nie wszystkie owoce wykształciły się prawidłowo, a część z nich uległa uszkodzeniu. Niektóre z powodu upałów „ugotowały” się na krzakach.

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Czarna porzeczka w tym roku wyjątkowo droga

W efekcie trudnych warunków pogodowych tegoroczna produkcja czarnej porzeczki jest wyjątkowo niska. Jak zauważa serwis kobietawsadzie.pl, strat nie był w stanie wyrównać nawet ostatni wzrost powierzchni upraw tego owocu. W tym roku w porównaniu do ubiegłorocznego sezonu obszar plantacji czarnej porzeczki wzrósł w Polsce ze 187 896,24 ha do 200 166,64 ha, co oznacza wzrost o 12 270,4 ha, czyli o 6,5 proc.

Porzeczka jest zazwyczaj jednym z tańszych owoców sezonowych. Aktualnie jednak w związku z jej niewielką ilością na rynku, obserwować można wyjątkowo wysokie ceny.

– Na rynku czarnej porzeczki obserwujemy katastrofę podażową. Owoce nie przetrwały fali upałów. – zauważył w rozmowie z „Faktem” ekspert rynku hurtowego na Broniszach Maciej Kmera. Jednocześnie dodał, że w przyszłości prawdopodobny jest wzrost upraw porzeczki w tunelach, które lepiej chronią je przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Kilka dni później ekspert w rozmowie z dziennikiem przyznał, że 13 lipca na rynku w Broniszach „[…] ceny wynosiły od 25 zł za kilogram za porzeczkę sprzedawaną luzem w łubiankach do 35 zł za kilogram owoców konfekcjonowanych i sortowanych w opakowaniach po 250 gramów”.

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Na rynku brakuje czarnej porzeczki

Z powodu niewielkiej ilości czarnej porzeczki na rynku jej zakup jest w tym roku wyjątkowo utrudniony. Jeśli owoc już pojawi się na straganach, bardzo szybko z nich znika. Przekonał się o tym m.in. pan Michał z Warszawy, podaje „Fakt”. Mężczyzna chciał kupić 10 kg czarnej porzeczki, aby przygotować z niej dżem. Jednak na lokalnym targowisku nie udało mu się kupić owoców.

Były dostępne tylko na jednym stoisku. Sprzedawczyni posiadała tam jednak zaledwie 2 kg w cenie 24 zł za kilogram.

„Pani na stoisku dała mi numer telefonu do swojej mamy i kazała dzwonić w tygodniu, żeby dowiedzieć się, czy uda się nazbierać jeszcze kilka kilogramów. Mam zadzwonić około wtorku. Wtedy okaże się, czy w ogóle coś będzie i ile to będzie kosztowało — powiedział mężczyzna w rozmowie z „Faktem”. – Jeden ze sprzedawców powiedział mi wprost, że było mało porzeczki, a na rynku hurtowym w Broniszach kilogram kiedyś kosztował nawet 60 zł. „Żeby zarobić, to musiałbym po 80 zł sprzedawać, a kto to za tyle kupi?” – dodał.

Czarna porzeczka jest nie tylko smaczna, lecz także zdrowa

Czarna porzeczka to owoc o wyjątkowym smaku i aromacie. Posiada również liczne walory zdrowotne. Stanowi przede wszystkim bardzo cenne źródło witaminy C, a także witaminy E oraz witamin z grupy B. Zawiera również wiele składników mineralnych, w tym m.in. wapń, potas i magnez. Ponadto czarna porzeczka jest źródłem wielu antyoksydantów zwalczających wolne rodniki i działających przeciwzapalnie.

Owoc wzmacnia układ odpornościowy, wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.