Jak podaje amerykański Newsweek, naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) zaobserwowali, że dieta bogata w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste może być powiązana z wyższym ryzykiem wczesnego rozwoju raka płuc. Jak podkreślają badacze, problemem nie są jednak same owoce i warzywa, ale sposób ich produkcji.

Owoce i warzywa mogą zwiększać ryzyko raka? Wyniki badań

Naukowcy z USC Norris Comprehensive Cancer Center dostrzegli niepokojący trend polegający na rosnącej liczbie diagnoz raka płuc wśród osób niepalących poniżej 50. roku życia, zwłaszcza wśród kobiet.

Przeanalizowali w tym celu dane grupy pacjentów poniżej 50 lat ze zdiagnozowanym rakiem płuc. Wśród 187 uczestników 78 proc. stanowiły kobiety. Większość uczestników nigdy nie paliła, a wielu miało typy nowotworów biologicznie różniące się od nowotworów płuc typowych dla palenia.

Szukając przyczyn dostrzegli paradoks związany z dietą. Pacjenci z rakiem płuc zdiagnozowanym we wczesnym wieku deklarowali spożywanie znacznie większej ilości owoców, warzyw i pełnego ziarna niż ogół populacji. Ich dieta uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w Indeksie Zdrowego Jedzenia (Healthy Eating Index).

– Nasze badania pokazują, że młodsi niepalący, którzy spożywają więcej zdrowych produktów niż reszta populacji, mają większe prawdopodobieństwo rozwoju raka płuc” – powiedział dr Jorge Nieva, onkolog medyczny i specjalista ds. raka płuc z USC Norris, główny autor badania. – Te sprzeczne z intuicją wyniki rodzą ważne pytania dotyczące nieznanego środowiskowego czynnika ryzyka raka płuc związanego z żywnością, która w innym przypadku jest korzystna dla zdrowia – dodaje naukowiec.

Naukowcy sugerują możliwą przyczynę. To nie owoce szkodzą, a pestycydy

Naukowcy zaznaczają jednocześnie, że wyniki nie oznaczają, że owoce i warzywa same w sobie zwiększają ryzyko raka. Autorzy badań podejrzewają, że winne mogą być stosowane przy ich uprawie pestycydy.

– W naszym badaniu i średnio w USA kobiety wydają się mieć znacznie zdrowszą dietę niż mężczyźni, co może oznaczać większą ekspozycję na wszelkie zanieczyszczenia zawarte w pełnoziarnistych ziarnach, owocach i warzywach – powiedział Medical News Today dr Jorge Nieva.

Jak podkreślają eksperci, owoce i warzywa stanowią fundament zdrowej diety, a ogólne korzyści płynące ze spożywania produktów roślinnych zdecydowanie przewyższają potencjalne ryzyko. Dieta bogata w owoce i warzywa wiąże się z niższym ryzykiem chorób serca, udaru, otyłości i wielu rodzajów nowotworów.

Owoce i warzywa o potencjalnie wysokim stężeniu pestycydów. Lista jest długa

Według opublikowanego na początku roku raportu Environmental Working Group (EWG), opartego na analizach Departamentu Rolnictwa USA (USDA), najwyższy poziom potencjalnie szkodliwych pozostałości pestycydów wykazują:

Szpinak

Jarmuż, kapusta i gorczyca

Truskawki

Winogrona

Nektarynki

Brzoskwinie

Wiśnie i czereśnie

Jabłka

Jeżyny

Gruszki

Ziemniaki

Borówki

Jak ograniczyć wpływ pestycydów na zdrowie? Zalecenia naukowców

Autorzy badań podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, aby dokładnie określić poziom narażenia na pestycydy u pacjentów i potwierdzić ich rolę w chorobie. W celu ograniczenia szkodliwego działania chemikaliów naukowcy zalecają stosowanie takich zasad jak: