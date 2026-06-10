Do tragedii doszło w centrum miasta. Policja przekazała, że za kierownicą toyoty siedział 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego.

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Kierowca toyoty śmiertelnie potrącił dwóch pieszych

Według dotychczasowych ustaleń samochód poruszał się z dużą prędkością. Auto miało sforsować słupki zabezpieczające i wjechać na chodnik, którym szli 12-letni chłopiec oraz 45-letni mężczyzna. Siła uderzenia była tak duża, że piesi zostali przygnieceni do znajdującego się obok muru.

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Po zderzeniu z murem pojazd odbił się i uderzył w drugą toyotę jadącą z przeciwnego kierunku. Za jej kierownicą znajdował się 41-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego.

Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Odcinek ul. Głównej w Bardzie zamknięty dla ruchu

Pomimo szybkiej interwencji ratowników medycznych życia żadnej z potrąconych osób nie udało się ocalić. 41-letni kierowca drugiego samochodu został przewieziony do szpitala. Wstępne badania wykazały, że był trzeźwy.

Obecnie policjanci prowadzą działania mające wyjaśnić dokładny przebieg oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady, wykonują oględziny miejsca wypadku oraz przesłuchują świadków. Śledczy podkreślają, że na tym etapie nie wykluczają żadnej z możliwych wersji wydarzeń.

W związku z prowadzonymi czynnościami odcinek ul. Głównej w Bardzie pozostaje całkowicie zamknięty dla ruchu. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.