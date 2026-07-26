Nieuchwytny od trzech miesięcy Przemysław Kral, szef kryptogiełdy Zondacrypto, miał się spotkać z polskim prokuratorem Markiem Wełną na bezpiecznym terytorium poza Polską, w jednym z państw Zatoki Perskiej – twierdzą informatorzy „Rzeczpospolitej”. Owiane tajemnicą spotkanie miało rozpocząć negocjacje z Kralem, by ten poszedł na współpracę z prokuraturą i w zamian za status „świadka koronnego” ujawnił całą prawdę o kryptogiełdzie.

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Prokuratura nie dementuje, że doszło do spotkania prokuratora Marka Wełny z Przemysławem Kralem

Prokuratura Krajowa odmówiła nam informacji o tej zagranicznej delegacji prok. Wełny i o spotkaniu z Kralem. Ale jej nie zdementowała. „Od prok. Marka Wełny uzyskałem odpowiedź, iż nie udziela w tym zakresie informacji” – odpisał na nasze pytania prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Przemysław Kral, do niedawna katowicki adwokat, zniknął w połowie kwietnia tego roku. Doszło do tego wtedy, gdy okazało się, że klienci Zondacrypto nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa wielkich rozmiarów.

Kral nie jest osobą ściganą, ani nawet podejrzaną. Od 2019 r., jak ujawniła „Rzeczpospolita”, był pełnomocnikiem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy (wcześniej pod nazwą BitBay), a od 2021 r., gdy giełda rozpoczęła działalność w Estonii, był jej prezesem.

Czy Przemysław Kral pójdzie na współpracę z prokuraturą? Co dzięki temu może zyskać szef Zondacrypto, a co polskie organy ścigania? Czy dzięki zeznaniom Krala uda się wyjaśnić sprawę tajemniczego zniknięcia Sylwestra Suszka? O tym wszystkim będzie można przeczytać na rp.pl i w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej”