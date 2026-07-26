W sobotnim ataku zginęła kobieta, a 29 osób jest rannych. Wciąż poszukiwany jest domniemany sprawca: 21-letni mężczyzna pochodzenia libańskiego, który według niemieckich władz był związany ze środowiskami islamistycznymi.

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Seria tragicznych ataków w Niemczech

3 marca 2025 r. – Mannheim (Niemcy) – Mężczyzna wjechał samochodem w tłum na placu Paradeplatz. Zginęły dwie osoby, a 14 zostało rannych. Według policji sprawca, Alexander Scheuermann, cierpiał na zaburzenia psychiczne. Nie stwierdzono motywu politycznego ani religijnego.

13 lutego 2025 r. – Monachium (Niemcy) – Mężczyzna wjechał samochodem w uczestników demonstracji związku zawodowego ver.di. Zginęły dwie osoby, a 43 zostały ranne. Sprawcą był 24-letni obywatel Afganistanu ubiegający się o azyl w Niemczech. Śledczy uznali atak za motywowany islamistycznie. Atak wywołał także debatę o migracji i bezpieczeństwie przed wyborami do Bundestagu.

20 grudnia 2024 r. – Magdeburg (Niemcy) – Zamachowiec wjechał samochodem terenowym w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. Zginęło sześć osób, a 309 zostało rannych. Sprawcą był 50-letni obywatel Arabii Saudyjskiej, Taleb Al-Abdulmohsen, znany z antyislamskich poglądów. Niemieckie władze określiły go jako islamofoba. Motyw ataku pozostaje nieustalony.

1 grudnia 2020 r. – Trewir (Niemcy) – Mężczyzna wjechał SUV-em w pieszych w strefie wyłączonej z ruchu. Zginęło sześć osób, a 23 zostały ranne. Sprawcą był 51-letni bezdomny obywatel Niemiec. Policja wykluczyła motyw polityczny, religijny i ideologiczny, sugerując problemy psychiczne sprawcy oraz nadużywanie alkoholu.

Krwawy rok 2017: Barcelona, Londyn i Sztokholm

17 sierpnia 2017 r. – Barcelona i Cambrils (Hiszpania) – Zamachowcy wjechali samochodami w pieszych na ulicy La Rambla w Barcelonie oraz kilka godzin później w nadmorskim Cambrils. Łącznie zginęło 15 osób, a ponad 130 zostało rannych. Sprawcami byli pochodzący z Maroka członkowie komórki Państwa Islamskiego (IS).

3 czerwca 2017 r. – Londyn (Wielka Brytania) – Trzej zamachowcy wjechali furgonetką w pieszych na London Bridge, a następnie zaatakowali nożami ludzi w rejonie Borough Market. Zginęło osiem osób, a 48 zostało rannych. Sprawcami byli według policji trzej islamiści: obywatel Wielkiej Brytanii pochodzenia pakistańskiego, obywatel Maroka i Włoch oraz obywatel Maroka lub Libii ubiegający się wcześniej o azyl w Wielkiej Brytanii. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS).

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7 kwietnia 2017 r. – Sztokholm (Szwecja) – Napastnik wjechał porwaną ciężarówką w tłum na ulicy Drottninggatan, a następnie uderzył w sklep. Zginęło pięć osób, a 14 zostało ciężko rannych. Zamachowcem był 39-letni obywatel Uzbekistanu, któremu odmówiono azylu w Szwecji. Dzień przed zamachem złożył przysięgę wierności Państwu Islamskiemu (IS).

22 marca 2017 r. – Londyn (Wielka Brytania) – Zamachowiec wjechał samochodem w pieszych na moście Westminster Bridge. Zginęło pięć osób, a ponad 50 zostało rannych. Sprawcą był 52-letni obywatel Wielkiej Brytanii Khalid Masood. Śledczy uznali atak za motywowany islamistycznie; sprawca deklarował chęć odwetu za działania militarne państw zachodnich na Bliskim Wschodzie.

Najbardziej dramatyczne zamachy z użyciem ciężarówek

14 lipca 2016 r. – Nicea (Francja) – Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum świętujący Dzień Bastylii na Promenade des Anglais. Zginęło 86 osób, a 458 zostało rannych. Sprawcą był mieszkający we Francji obywatel Tunezji Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie (IS).

19 grudnia 2016 r. – Berlin (Niemcy) – 24-letni obywatel Tunezji porwał ciężarówkę i wjechał nią w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. Zginęło 12 osób, w tym polski kierowca ciężarówki Łukasz Urban, zamordowany wcześniej przez sprawcę, a 56 zostało rannych. Sprawcą był Anis Amri, któremu odmówiono azylu w Niemczech. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie (IS). Był to najkrwawszy zamach islamistyczny w historii Niemiec.