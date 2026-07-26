Doniesienia o wybuchu tankowca przekazała też m.in. katarska telewizja Al-Dżazira. Media nie podały więcej szczegółów. Władze irańskie nie wydały oficjalnego komunikatu.

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Kontrola nad cieśniną Ormuz i zerwane porozumienie

Iran niemal całkowicie zablokował Ormuz po tym, gdy pod koniec lutego został zaatakowany przez USA i Izrael. Iran twierdzi, że pozwala na żeglugę przez cieśninę, ale wyłącznie wyznaczonymi przez władze w Teheranie szlakami.

17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie rozejmowe, zakładające m.in. odblokowanie Ormuzu. Na początku lipca Iran zaczął jednak ponownie atakować statki, które nie podporządkowały się narzuconym przez to państwo zasadom.

Doprowadziło to do serii amerykańskich uderzeń na Iran, które spotykały się z odwetowymi nalotami Teheranu wymierzonymi w państwa regionu i znajdujące się tam amerykańskie bazy.

Nocą z piątku na sobotę pierwszy raz od niemal dwóch tygodni nie doszło do kolejnych wzajemnych ataków między USA a Iranem. Amerykańska operacja „jest wstrzymana” – przekazała telewizja CNN, cytując źródło w Pentagonie.

Wysoki rangą irański urzędnik powiedział w niedzielę Reutersowi, że jeżeli USA utrzymają przerwę w atakach, Iran również się od nich powstrzyma.

Dlaczego cieśnina Ormuz jest tak ważna dla świata

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i jest kluczowym szlakiem transportu ropy naftowej i gazu skroplonego (LNG). Przed wojną transportowano nią około 20 proc. światowego zużycia tych surowców, a żegluga nie była regulowana i ograniczana przez Iran. Blokada tego szlaku wywołała wzrost cen ropy.