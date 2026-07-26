Saadia Zahidi od listopada przejmie stery w IATA
Nie tylko to różni ją od poprzedników. W tej branży jest całkowicie nowa.
Willie Walsh, który opuści swoje stanowisko w najbliższy piątek, 31 sierpnia, był wcześniej prezesem m.in. irlandzkich Aer Lingus, British Airways i International Airlines Group AG. Przed nim tę funkcję pełnił Alexandre de Juniac, były prezes Air France i Air France KLM. Jego poprzednik to Tony Tyler, który zbudował potęgę Cathay Pacific z Hongkongu. Przed nim był to słynący z rozrzutności Włoch Giovanni Bisignani, prezes Alitalii.
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Saadia Zahidi, która ma dwa paszporty – pakistański i szwajcarski, przyjdzie do IATA od 1 listopada 2026 ze Światowego Forum Ekonomicznego, gdzie przepracowała 20 lat, ostatnio na stanowisku dyrektora zarządzającego i członka zarządu. Jest absolwentką Harvardu.
Willie Walsh nie weźmie w tym roku urlopu i nie spędzi go, jak to było wcześniej, w swojej toskańskiej winnicy produkującej znakomite chianti. Bezpośrednio z Genewy poleci do Indii, gdzie obejmie stanowisko prezesa IndiGo, największego indyjskiego przewoźnika prywatnego, opuszczone przez Holendra Pietera Elbersa, który zrezygnował po skandalu z lawiną opóźnionych lotów. Na te trzy miesiące wakatu zarząd IATA mianował Sandrine Le Borgne, która odpowiada w tej organizacji za sprawy finansowe i korporacyjne.
Mianowanie Sadii Zahidi jest w branży ogromnym zaskoczeniem. Wcześniej, jako potencjalnych następców Willie Walsha, bardzo skutecznego w lobbingu, który przeprowadził IATA przez bardzo trudne czasy pandemii COVID-19 wymieniano między innymi właśnie Petera Elbersa, oraz Akbara al-Bakera, byłego prezesa Qatar Airways, a także Michaela Rousseau, który niedawno pożegnał się ze stanowiskiem prezesa w Air Canada. Pojawiało się też nazwisko prezesa Emirates, Tima Clarka. Ale on akurat od kilku ładnych lat zarzeka się, że odejdzie na emeryturę i tylko zostanie na swoim stanowisku do końca kryzysu. Miał więc COVID, który go przytrzymał w Dubaju, teraz ma wojnę amerykańsko-irańską, która stanowi ogromne wyzwanie dla przewoźników bliskowschodnich.
Tymczasem zdecydowano się na osobę niezwiązaną z branżą, chociaż, jak IATA podaje w życiorysie swojej nowej szefowej, ma ona za sobą epizod w Europejskiej Agencji Kosmicznej.
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Z kolei zarząd IATA podkreśla ogromne doświadczenie Zahidi w geopolityce oraz „świeżość” w tej organizacji zdominowanej przez osoby pochodzące z branży lotniczej. „Czekamy. na to, by Saadia wyniosła IATA na jeszcze wyższy poziom” – napisał w komunikacie prasowym Roberto Calvo, przewodniczący Rady Dyrektorów w IATA i jednocześnie prezes LATAM Airlines Group.
Z kolei Saadia Zahidi podkreśla w tym samym komunikacie, że branża lotnicza nie funkcjonuje w oddzieleniu od reszty gospodarki, tylko tworzy infrastrukturę krytyczną do jej wzrostu, a także daje impuls wymianie handlowej, turystyce i inwestycjom.
Jej wybór na to stanowisko oznacza, że już trzy, i to najważniejsze stanowiska w zarządzie IATA będą zajmować kobiety. Oprócz trzymającej w garści finanse tej organizacji Sandrine Le Borgne jest jeszcze wiceprezes, Szwedka Marie Owens Thomsen, główna ekonomistka w IATA, odpowiadająca również za problemy związane ze zmianami klimatu i zrównoważonego rozwoju. Do IATA przyszła z bankowości i też wcześniej z branżą lotniczą niewiele miała wspólnego. Dzisiaj jest uznawana za najlepszą ekspertkę od ekonomicznej i finansowej strony lotnictwa.
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