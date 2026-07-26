Premier Donald Tusk
58,3 proc. badanych uważa, że koalicja rządząca nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach; odmiennego zdania jest 22,9 proc., a 18,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie – wynika z badania IBRiS dla portalu Wirtualna Polska. Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca z premierem Donaldem Tuskiem na czele utrzyma władzę po kolejnych wyborach. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 31,3 proc. badanych, a „raczej nie” – 27 proc.
O tym, że koalicja rządząca utrzyma władzę przekonanych jest („zdecydowanie tak”) 7,2 proc. respondentów. „Raczej tak” odpowiedziało 15,7 proc. badanych.
Czytaj więcej
Gdyby Koalicja Obywatelska miała tworzyć rząd po wyborach parlamentarnych w 2027 roku wówczas na jego czele powinien stanąć raczej Radosław Sikorsk...
Z badania wynika, że wśród sympatyków obozu rządzącego 64 proc. wierzą w to, że utrzyma on władzę po kolejnych wyborach. Odmienne zdanie w tej sprawie ma 19 proc. sympatyków koalicji, a 17 proc. nie ma zdania. 95 proc. zwolenników opozycji uważa, że obecnie rządzący nie utrzymają władzy po następnych wyborach, przeciwnego zdania jest 1 proc., a 4 proc. odpowiedziały, że nie wie.
W grupie zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej 96 proc. respondentów odpowiedziało, że koalicja rządząca po wyborach straci władzę. 3 proc. badanych w tej grupie uważają, że utrzyma władzę, a 1 proc. nie ma zdania na ten temat.
Wśród pozostałych wyborców 7 proc. uważa, że koalicja rządząca utrzyma władzę. Innego zdania jest 37 proc., a 56 proc. odpowiedziało, że nie wie.
Czytaj więcej
W sondażu Opinia24 dla TVN24 i United Surveys dla Wirtualnej Polski hipotetyczna partia Mateusza Morawieckiego oparta na stowarzyszeniu Rozwój Plus...
Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS w dniach od 10 do 12 lipca 2026 r. metodą mix-mode, która łączy w sobie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo prowadzone drogą telefoniczną (CATI) oraz za pośrednictwem internetu (CAWI). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas