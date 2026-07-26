Federalny Sąd Apelacyjny USA podtrzymał w sobotę orzeczenie sądu niższej instancji, które blokuje kluczowe elementy rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa w sprawie ograniczenia głosowania korespondencyjnego. Według sądu wejście w życie przepisów mogłoby pozbawić prawa głosu wielu uprawnionych wyborców.

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Ryzyko chaosu wyborczego w USA

„New York Times” („NYT”) napisał, że Sąd Apelacyjny Pierwszego Okręgu utrzymał w mocy czerwcowy wyrok Sądu Federalnego w Massachusetts, który uznał kluczowe zapisy rozporządzenia za „niezgodne z prawem, nieważne i bezskuteczne”. Sędziowie napisali, że rozporządzenie „nakazuje bezprecedensowy poziom zaangażowania urzędników federalnych w sposób, w jaki stany organizują wybory”. Dodali, że gdyby weszło w życie przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu, „wprowadziłoby chaos i groziło pozbawieniem prawa głosu wielu uprawnionych wyborców”.

Jeden z trzech sędziów, Joshua D. Dunlap częściowo zgodził się z większością, ale zaznaczył w odrębnej opinii, że sprawa ma „nietypowy charakter”, choć samo rozporządzenie „grozi szkodą dla legalnego procesu wyborczego”.

„NYT” podkreślił, że konstytucja USA przyznaje kompetencje w organizacji wyborów stanom i Kongresowi, a nie władzy wykonawczej. Gazeta napisała, że mimo to Trump od lat prowadzi kampanię przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu poprzez rozporządzenia wykonawcze i inicjatywy ustawodawcze, które mają ograniczyć tę formę udziału w wyborach. Zdaniem prezydenta głosowanie pocztowe sprzyja też oszustwom wyborczym.

Możliwa apelacja do Sądu Najwyższego USA

Sprawa trafiła do sądu po tym, jak pozew przeciw wydanemu w marcu rozporządzeniu złożyło ponad 20 prokuratorów generalnych stanów, którymi rządzą Demokraci. Prezydencki dokument zakładał m.in. zobowiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego do opracowania stanowych wykazów obywateli, których celem byłaby weryfikacja uprawnień wyborczych oraz udział poczty federalnej w potwierdzaniu danych wyborców. Poczta opublikowała projekt przepisów zgodny z wieloma postulatami prezydenckiej administracji.

Prawnicy Trumpa zapowiedzieli możliwość zaskarżenia wyroku sądu apelacyjnego w Sądzie Najwyższym USA.