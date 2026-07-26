Wiele osób ma w domu szuflady pełne „gratów”, takich jak stare zegarki, wieczne pióra czy tradycyjne żarówki, które są dziś masowo wypierane przez nowinki technologiczne lub wycofywane z użycia przez ekologiczne obostrzenia. Część z nich do niczego się już nie przyda i dawno powinniśmy je wyrzucić. Jednak zdaniem ekspertów, niektóre przedmioty za kilka lat mogą stać się gratką dla kolekcjonerów.

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Te przedmioty mogą stać się cenne. Zanim wyrzucisz do śmieci, sprawdź ich wartość

Nostalgia za „prostszymi czasami” oraz dynamiczny postęp cyfrowy sprawiają, że wiele rzeczy powoli odchodzących do lamusa zyskuje zupełnie nowy status. Amerykański portal Worthly.com, który zajmuje się tematyką związaną z luksusowym stylem życia oraz poradami dla osób zainteresowanych zarządzaniem majątkiem i strategiami inwestycyjnymi przygotował zestawienie przedmiotów, które wkrótce mogą zyskać na wartości. Niektóre z nich mogą być sporym zaskoczeniem.

Zanim więc następnym razem zrobimy porządki w piwnicy lub garażu, eksperci radzą spojrzeć na stare „graty” okiem kolekcjonera. To, co dziś wydaje się bezużytecznym śmieciem lub przeżytkiem, kiedyś może nabrać nie tylko sentymentalnej wartości.

Tradycyjne zegarki i wieczne pióra. Nie stracą na wartości

Chociaż smartwatche na stałe zagościły na naszych nadgarstkach, spychając klasyczne zegarki na boczny tor, to właśnie spadek popularności tradycyjnych zegarków – nawet tych zwykłych, a nie tylko luksusowych marek – sprawi, że z czasem na rynku może być ich coraz mniej. Brak masowej produkcji napędzi popyt wśród kolekcjonerów szukających mechanicznego rzemiosła. Jak przekonuje portal Worthly.com, dzięki temu tradycyjne zegarki zyskują na atrakcyjności vintage i nawet umiarkowane cenowo mechaniczne zegarki mogą osiągać wysoką wartość.

Podobnie może być w przypadku piór wiecznych. Mimo że odręczne pismo powoli przegrywa z cyfrowymi notatkami w smartfonach i na tabletach, kultowe modele piór, niegdyś nieodłączny element biurkowego wyposażenia, w obliczu zanikającej sztuki pisania ręcznego mogą wkrótce przekształcić się w pożądane obiekty kolekcjonerskie.

Plastikowe słomki i tradycyjne żarówki. Zakazany owoc

W ramach walki z zanieczyszczeniem środowiska plastikowe „rurki” zostały zakazane w wielu krajach na świecie, m.in. w państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Tradycyjne słomki zostały niemal całkowicie wyparte przez ekologiczne zamienniki. Paradoksalnie, zapomniane zapasy plastikowych słomek, zalegające na dnie szuflad, mogą za kilka lat stać się unikalnymi reliktami minionej epoki.

Unijne i światowe przepisy już dawno wycofały z produkcji i sprzedaży także klasyczne żarówki na rzecz energooszczędnych LED-ów. Eksperci przewidują, że za kilka lat ze względu na brak dostępności tradycyjnych żarówek, wokół nich może wytworzyć się niszowy rynek kolekcjonerski.

„Nieinteligentne” urządzenia AGD i tradycyjne kuchenki gazowe

Podczas gdy nasze domy zalewają inteligentne sprzęty podłączone do internetu, coraz więcej osób zaczyna tęsknić za prostotą, rosną też obawy o prywatność. Stare, analogowe tostery czy ekspresy do kawy, które działają bez żadnych aplikacji i połączenia z siecią, mogą przeżyć swój renesans jako poszukiwane zdobycze vintage.

Globalny zwrot ku domom energooszczędnym i masowa wymiana kuchenek gazowych również może mieć wpływ na przyszłe trendy. Tradycyjne kuchenki – cenione przez szefów kuchni oraz entuzjastów gotowania w warunkach awaryjnych – ze względu na malejącą dostępność mogą podrożeć.

Klasyczne klawiatury, stare kable i ładowarki

W świecie zdominowanym przez ekrany dotykowe i systemy sterowane głosem, charakterystyczny stukot przycisków na klawiaturze powoli będzie odchodzić w przeszłość. Wysokiej jakości, tradycyjne klawiatury mechaniczne mają jednak wierne grono fanów, a w przyszłości mogą awansować do rangi poszukiwanych perełek technologicznych.

Każdy z nas ma pewnie w domu także pudełko lub szufladę pełną starych kabli „na czarną godzinę”. Skoro urządzenia analogowe i te mniej zaawansowane technologicznie mają wracać do łask, starsze ładowarki i kable również zyskają na wartości, stając się unikalnymi elementami do uruchomienia retro sprzętu.