Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia pozostaje pod wpływem klina Wyżu Azorskiego; słaby wyż również kształtuje pogodę nad Bałkanami. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem niżów. Płytkie niże występują także w obszarze Morza Śródziemnego, nad Półwyspem Iberyjskim i Turcją; również Islandię i obszar położony na północ od tej wyspy obejmuje swym wpływem głęboki niż. Polska jest w zasięgu kolejnego niżu z chłodnym frontem atmosferycznym, przemieszczającego się powoli znad Bałtyku w kierunku wschodnim. Pozostajemy w chłodnej masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie spada, po południu na północnym zachodzie kraju zacznie wzrastać. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia.

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Prognoza pogody na czwartek 23 lipca. Czekają nas burze, grad i silny wiatr

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadu w wielu miejscach od 10 mm do 20 mm, we wschodniej połowie kraju lokalnie do 30 mm, a w rejonie Pomorza Wschodniego, Kujaw i północno-wschodniej Wielkopolski do 40 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północy do 22 st. C na krańcach południowo-wschodnich; na Podhalu około 16 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 55 km/h, z kierunków zachodnich, na wybrzeżu północno-zachodni i północny, tylko na północnym wschodzie kraju wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, po południu przechodzący w słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Tatrach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju również burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Suma opadu we wschodniej połowie kraju miejscami do 15 mm, na Podhalu do 20 mm. Temperatura minimalna od 10 st. C miejscami na zachodzie do 13 st. C w centrum i na południowym wschodzie; nad morzem od 14 st. C do 16 st. C, a w obszarach podgórskich od 9 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, słabnący nad ranem do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek 24 lipca. Burze głównie na wschodzie kraju

W piątek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej połowie kraju umiarkowane, okresami duże. Głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Suma opadów we wschodniej Polsce do 15-20 mm, a na Podkarpaciu do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C na południowym wschodzie do 22 st. C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 14 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do około 20 mm. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Prognozowana wysokość opadów do około 15 mm. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. W piątek w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.