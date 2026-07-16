Upały nie pozostaną z nami jednak na długo. W prognozie IMGW na najbliższe dni widać, że po chwilowym wyraźnym ociepleniu w czwartek i piątek, temperatury już od soboty zaczną spadać. W poniedziałek na termometrach będzie można zobaczyć maksymalnie 22 st. C.

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Wyraźny wzrost temperatur będzie tylko chwilowy Foto: IMGW

Polska pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschodnia i częściowo zachodnia Europa jest pod wpływem układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się w zasięgu wyżu znad Północnego Atlantyku. Polska jest w zasięgu słabego klina wyżowego, ale na pogodę w centrum i na południu kraju ma również wpływ wypełniający się górny niż z ośrodkiem nad Niemcami. Pozostajemy w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim.

W czwartek o godz. 13 zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW II stopnia w związku z upałami. Alerty dotyczą: całego woj. lubuskiego, większości obszaru woj. wielkopolskiego, południowej części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, północnego wschodu woj. łódzkiego, a także części powiatów położonych na zachodzie woj. lubelskiego, na wschodzie woj. świętokrzyskiego oraz na północy woj. podkarpackiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniami w ciągu dnia prognozowana jest temperatura maksymalna od 30 do 34 st. C oraz temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 st. C.

Alerty przed upałami pozostaną w mocy do godz. 20 w piątek.

Instytut wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami, które obejmą województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie, a także południową część woj. dolnośląskiego, śląskiego i lubelskiego. Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może także spaść grad.

Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały od godz. 13 do godz. 20 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody na czwartek. W wielu regionach nadal możliwe deszcze i burze

W czwartek na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu i południowym wschodzie prognozowana suma opadów podczas burz od 15 mm do 30 mm.

Temperatura maksymalna na ogół od 26 st. C do 30 st. C, chłodniej miejscami na północy od 23 st. C do 25 st. C, a na wybrzeżu około 21 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do około 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na zachodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu, początkowo również na południu zanikające przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem na północy i północnym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 15 st. C do 19 st. C, lokalnie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat 13 st. C, 14 st. C. Wiatr słaby, nad morzem lokalnie umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Pogoda w piątek. Na termometrach nawet 32 st. C

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie, zachodzie, południu i miejscami w centrum przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz od 15 mm do 30 mm, na północnym zachodzie do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 26 st. C na północnym wschodzie do 32 st. C na południowym zachodzie, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 25 st. C, najchłodniej w rejonie Helu, około 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy, tylko nad morzem północny, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

Pogoda w Warszawie. Termometry pokażą nawet 30 st. C

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 18 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.