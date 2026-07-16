Opiętek jesionowy to inwazyjny gatunek z rodziny bogatkowatych, pochodzący ze wschodniej Azji. Larwy tego chrząszcza żerują pod korą jesionów, zakłócając transport wody i składników odżywczych, co może prowadzić do masowego wymierania drzew.

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Inwazyjny gatunek chrząszcza z Azji pojawia się w Unii Europejskiej

Chrząszcz już wcześniej pojawił się na Węgrzech. Teraz przedstawicieli tego gatunku znaleziono we wsi Streda nad Bodrogom, znajdującej się w pobliżu granic Węgier i Ukrainy.

O pojawieniu się chrząszcza na Słowacji informuje Centralny Instytut Kontroli i Badań Rolniczych w Bratysławie (ÚKSÚP). Z komunikatu Instytutu wynika, że w ramach „regularnego monitoringu” w pułapce feromonowej schwytano 18 dorosłych osobników Agrilus planipennis. Teraz trwa ustalanie, na jak dużym obszarze pojawił się azjatycki chrząszcz.

Dlaczego opiętek jesionowy uważany jest za jeden z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych?

Opiętek jesionowy uważany jest za jeden z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych, ze względu na zniszczenie, jakiego może dokonać w drzewostanie. Dorosły osobnik mierzy zaledwie kilka milimetrów, charakteryzuje się metalicznie zielonym ubarwieniem. Zagrożeniem dla drzew nie są jednak dorosłe osobniki, lecz larwy, które rozwijają się bezpośrednio pod korą jesionów, gdzie wygryzają korytarze w łyku, co stopniowo zakłóca transport wody i ważnych substancji odżywczych.

Pierwszą oznaką, że drzewo jest zaatakowane przez larwy chrząszcza, jest usychanie kory, począwszy od wierzchołka drzewa, a następnie obumieranie gałęzi. Do całkowitego obumarcia zaatakowanego drzewa może dojść w ciągu dwóch–trzech lat.

Eksperci apelują obecnie do mieszkańców Słowacji o współpracę i o to, by – jeśli zauważą objawy zainfekowania jesionów lub zauważą chrząszcze o charakterystycznym, metalicznie zielonym ubarwieniu – natychmiast kontaktowali się z władzami.

Dorosłe opiętki jesionowe pojawiają się od czerwca do sierpnia. Żerują na blaszkach liści.

Zagrożone przez chrząszcza z Azji jesiony wyniosłe występują również w Polsce.