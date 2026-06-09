Na pierwszy rzut oka tego ptaka łatwo pomylić z dobrze znaną w Polsce wroną siwą. W rzeczywistości jest to jednak orientalna wrona – inwazyjny gatunek pochodzący z Azji, który może stanowić zagrożenie dla rodzimej przyrody. Choć dotychczas w naszym kraju zaobserwowano jedynie kilka osobników, sama ich obecność budzi obawy wśród przyrodników.

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Skąd pochodzi orientalna wrona?

Jak informuje WP, orientalna wrona (Corvus splendens) występuje naturalnie na obszarze Azji Południowej. Można ją spotkać m.in. w Pakistanie, Indiach, Bangladeszu, Sri Lance, na Malediwach, w Nepalu, Bhutanie, Mjanmie oraz w południowych regionach Chin. To właśnie tam znajduje się jej pierwotny zasięg występowania.

Ptak ten szczególnie upodobał sobie tereny zamieszkane przez ludzi. Chętnie zasiedla miasta, mniejsze miejscowości, porty oraz otwarte obszary leśne. Zdarza się również, że jest obserwowany na znacznych wysokościach w Himalajach, nawet powyżej 4 tys. metrów nad poziomem morza.

W ostatnich latach coraz częściej odnotowuje się obecność orientalnej wrony w Europie. Naukowcy przypuszczają, że gatunek ten trafia na kontynent głównie drogą morską, przemieszczając się wraz ze statkami handlowymi. Pojedyncze osobniki były już obserwowane także w Polsce. Gdyby ptaki te zaczęły tworzyć u nas stałe populacje, mogłoby to stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków ptaków oraz lokalnych ekosystemów.

Orientalna wrona słynie z agresywnego zachowania

Orientalna wrona należy do rodziny krukowatych i osiąga około 40 cm długości. Charakteryzuje się ciemnym, połyskującym upierzeniem o metalicznym odcieniu. W porównaniu z wroną siwą ma bardziej smukłą sylwetkę oraz wyraźnie dłuższy ogon.

Obecność tego gatunku w lokalnych ekosystemach jest niepożądana przede wszystkim dlatego, że konkuruje z innymi ptakami o miejsca lęgowe i zasoby pokarmowe. Orientalna wrona słynie również z agresywnego zachowania wobec innych gatunków, co może prowadzić do spadku ich liczebności. Ponadto jest kleptopasożytem, czyli ptakiem, który zdobywa pożywienie poprzez odbieranie go innym zwierzętom. Takie zachowanie zmusza wiele gatunków do opuszczania zajmowanych dotąd terenów.

Dodatkowym problemem jest fakt, że orientalna wrona może przenosić różnego rodzaju patogeny. Należą do nich m.in. wirusy odpowiedzialne za ptasią grypę i chorobę Newcastle, a także bakterie, takie jak Salmonella oraz Mycoplasma gallisepticum. Choroby wywoływane przez te drobnoustroje mogą być bardzo groźne, a niekiedy nawet śmiertelne dla zwierząt.

Jak dotąd w Polsce nie stwierdzono istnienia stałych populacji orientalnej wrony. Odnotowano jedynie pojedyncze obserwacje tego gatunku, a ptaki te nie założyły jeszcze lęgów na terenie naszego kraju.