Nowy gatunek został opisany przez międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez biologa Davida Ricardo Díaza-Guevarę – informuje portal dexerto.com. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „Zootaxa”. Pająk otrzymał nazwę Taczanowskia waska i należy do rodziny krzyżakowatych, choć jego sposób polowania znacząco różni się od zachowania większości przedstawicieli tej grupy.

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Nowo odkryty gatunek pająka potrafi wyglądać jak pająk opanowany przez pasożyta

Pajęczaka po raz pierwszy zauważył działacz zajmujący się ochroną przyrody Alexander Bentley. Mężczyzna początkowo myślał, że pająk faktycznie jest martwy i zainfekowany przez pasożytniczego grzyba. Dopiero gdy zaczął się poruszać, stało się jasne, że nie jest to typowy przypadek infekcji. Bentley opublikował zdjęcia pająka na platformie iNaturalist, gdzie użytkownicy szybko zwrócili uwagę na jego niezwykły wygląd.

Taczanowskia waska naśladuje owocnik grzyba z rodzaju Gibellula – pasożyta, który infekuje pająki, zabija je, a następnie wyrasta z ich martwych ciał. Nowo opisany gatunek wykorzystuje jasne ubarwienie oraz długie, cienkie struktury na odwłoku, które przypominają grzybnię wydostającą się ze zwłok. Pająk dodatkowo pozostaje całkowicie nieruchomy na spodniej stronie liści. Właśnie w takich miejscach można znaleźć prawdziwe grzyby Gibellula, które chronią się w ten sposób przed intensywnymi opadami deszczu.

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Kamuflaż pomaga nowo odkrytemu gatunkowi pająka przetrwać i polować

W przeciwieństwie do wielu krzyżakowatych T. waska nie buduje sieci służącej do chwytania zdobyczy. Zamiast tego czeka w ukryciu, udając martwego pająka. Gdy w pobliżu pojawia się owad, pajęczak błyskawicznie chwyta go przednimi odnóżami.

Naukowcy podkreślają, że jest to pierwszy udokumentowany przypadek pająka naśladującego pasożytniczego grzyba. Ta strategia może skutecznie odstraszać drapieżniki, które uznają zwierzę za martwe lub zainfekowane, a jednocześnie pozwala mu pozostawać niewidocznym dla potencjalnych ofiar.