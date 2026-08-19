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Piąty rok łapówkarstwa. Rosyjska korupcja blokuje produkcję dronów

Kreml zaczyna tracić cierpliwość. Zaczęły się aresztowania wśród producentów sprzętu wojskowego. Do tej pory zatrzymano pięciu, w tym jednego miliardera. Ale Rosja nadal nie jest w stanie dogonić Ukrainy.

Publikacja: 19.08.2026 04:00

Piąty rok łapówkarstwa. Rosyjska korupcja blokuje produkcję dronów

Foto: REUTERS/Sofiia Gatilova

Andrzej Łomanowski

– Dźwięk, jaki wydaje, to jest jak gigantyczny helikopter. W nocy naprawdę napędza strachu. Rosjanie boją się go strasznie przede wszystkim z powodu huku jego silników – mówi jeden z ukraińskich dowódców z frontu.

Chodzi o ukraińskie ciężkie drony, które służą do zaopatrywania oddziałów na pierwszej linii, ale też minowania rosyjskiego zaplecza i bombardowania ich pozycji, magazynów oraz broni pancernej. Mogą zrzucać ciężkie pociski moździerzowe lub kierowane bomby kumulacyjne. „Jedyną pewną ochroną ludzi i sprzętu jest wkopanie się głęboko w ziemię, aż do krwi na rękach” – piszą rosyjscy blogerzy wojskowi.

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