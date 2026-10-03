Wybory parlamentarne na Łotwie
Z wyników badania exit poll zrealizowanego przez łotewskiego nadawcę publicznego LSM wynika, że centrowa partia rządząca Zjednoczona Lista wygrywa z rezultatem 35,6 proc. głosów.
Na drugiej pozycji jest prawicowo-populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu (LPV) z 11,3 proc.
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W wyborach do XV kadencji 100-osobowego parlamentu (Saeimy) startowało 1428 kandydatów z 14 partii.
Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 8 (godz. 7 w Polsce) i zamknęły się o godz. 20 (19 w Polsce), po czym rozpoczęło się ręczne liczenie głosów.
Głosować można było w dowolnym z 933 lokali w kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania.
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