Z wyników badania exit poll zrealizowanego przez łotewskiego nadawcę publicznego LSM wynika, że centrowa partia rządząca Zjednoczona Lista wygrywa z rezultatem 35,6 proc. głosów.

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Na drugiej pozycji jest prawicowo-populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu (LPV) z 11,3 proc.

Tysiące kandydatów i setki lokali. Kluczowe decyzje na Łotwie

W wyborach do XV kadencji 100-osobowego parlamentu (Saeimy) startowało 1428 kandydatów z 14 partii.

Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 8 (godz. 7 w Polsce) i zamknęły się o godz. 20 (19 w Polsce), po czym rozpoczęło się ręczne liczenie głosów.

Głosować można było w dowolnym z 933 lokali w kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania.