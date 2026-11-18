Ülle Madise
Nie, nie znaczy. Wszystkie państwa europejskie doświadczają ataków hybrydowych, podpaleń, ataków dronów, instrumentalnego wykorzystywania migracji. Ale oczywiście Rosja pozostaje prawdziwym zagrożeniem dla całej Europy, nie tylko dla wschodniej flanki. Dlatego tak ważne jest, żeby Ukraina zwyciężyła i żebyśmy uzyskali trwałe i sprawiedliwe porozumienie pokojowe.
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