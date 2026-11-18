W ostatnią sobotę doszło do próby wysadzenia estońskiej fabryki produkującej drony Threod Systems. Według estońskich służb odpowiada za to rosyjski wywiad wojskowy GRU. Czy to znaczy, że Rosja chce rozpocząć prawdziwą wojnę z Estonią, państwem członkowskim NATO?

Nie, nie znaczy. Wszystkie państwa europejskie doświadczają ataków hybrydowych, podpaleń, ataków dronów, instrumentalnego wykorzystywania migracji. Ale oczywiście Rosja pozostaje prawdziwym zagrożeniem dla całej Europy, nie tylko dla wschodniej flanki. Dlatego tak ważne jest, żeby Ukraina zwyciężyła i żebyśmy uzyskali trwałe i sprawiedliwe porozumienie pokojowe.