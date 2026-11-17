Prezes Budimeksu, Artur Popko, podkreślił że rok 2026 jest dla polskiej gospodarki rokiem „ogromnych inwestycji”, w tym początkiem budowy dwóch flagowych projektów publicznych: elektrowni atomowej oraz Portu Polska.

- Przed nami kolejne lata rozwoju, jeśli chodzi o segment budowlany. Inwestycje warte 1,5 bln zł, będą mocno wspierać polskie PKB. Jednak stopa inwestycji jest wciąż zbyt mała. W Polsce to 17 proc., a w UE średnio 21 proc. – przypomniał Popko, dodając, że większą rolę w finansowaniu inwestycji powinien zacząć odgrywać kapitał prywatny.

Pytany o największe wyzwania dla gospodarki na 2027 r. wskazał właśnie na zapewnienie odpowiedniej skali finansowania, szczególnie przy dość „napiętym” budżecie państwa. Podobną perspektywę przedstawiła Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

- Wyzwaniem na przyszły rok będzie pozyskiwanie nowego kapitału. Chciałabym, żeby na koniec przyszłego roku „Parkiet” lub „Rzeczpospolita” mogły dać nagłówek: Polacy coraz chętniej inwestują na giełdzie i w fundusze inwestycyjne – powiedziała Rusewicz.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w 2025 r. wyniosły 217,6 mld zł i były o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Pieniędzy na inwestycje nie zabraknie

Z kolei Lech Gałkowski, wiceprezes Erste Bank Polska, zapewnił uczestników panelu dyskusyjnego, że kapitału z rynku prywatnego na realizację inwestycji w przyszłym roku nie zabraknie.

- Uspokoję, że z finansowaniem nie będzie problemu. Jest duża przestrzeń i apetyty banków, by jeszcze więcej finansować. Banki są dobrze skapitalizowane, więc nie możemy doczekać się jeszcze większego boomu inwestycyjnego – zapewnił przedstawiciel sektora bankowego.

- W tym roku inwestycje były napędzane przez KPO. W przyszłym roku to się może przełożyć na mniejsze firmy, które będą kooperantami, i które będą potrzebować finansowania – powiedział Gałkowski.

Również przedstawiciel sektora publicznego – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Mikołaj Raczyński – zapewnił, że „pieniądze na inwestycje się znajdą”.

- Wykonaliśmy w PFR dużą pracę, by uporządkować nasz portfel inwestycyjny, dokonaliśmy kilku dezinwestycji. Mamy dziś zasoby, by wspierać inwestycje strategiczne. Transformacja energetyczna to obszar, gdzie będziemy chcieli być aktywni. Tu widzimy naszą rolę – w projektach związanych z OZE, z energią atomową czy wokół całego łańcucha wartości – ocenił Mikołaj Raczyński.

Dodał, że drugim priorytetem w działalności PFR ma być wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców. W niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” informował, że Polski Fundusz Rozwoju w perspektywie kilku może przeznaczyć na internacjonalizację polskiego biznesu nawet kilka miliardów złotych. Już teraz na polskie firmy, myślące o ekspansji zagranicznej, w PFR czeka miliard złotych.

Przemysław Paprotny zwrócił natomiast uwagę, że w Polsce wciąż niedostateczne nakłady finansowe kierowane są na segment Badania i Rozwój.

- Jeśli mielibyśmy w 2027 r. prowadzić dyskusję jak powinien być skonstruowany system podatkowy, to chciałbym, żeby pojawiły się w tym systemie bodźce do zwiększenia inwestycji w sektor B&R – zaapelował prezes PwC Polska.

Zmiany w przepisach o inwestowaniu z OFE

Istotna część debaty „Parkiet ExChange” dotyczyła zasilenia gospodarki pieniędzmi m.in. z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz wpływu na rynek nowego narzędzia, jakie będzie dostępne w Polsce od nowego roku, czyli Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI).

- To będzie narzędzie, które pozwoli lepiej akumulować oszczędności Polaków i dywersyfikować opcje inwestowania. Ale czekamy też na nowe IPO na rynku. To da nowe możliwości inwestycyjne. Z drugiej strony potrzebujemy więcej przestrzeni jeśli chodzi o politykę inwestycyjną – powiedziała Małgorzata Rusewicz.

Zaapelowała o zaktualizowanie regulacji, dzięki czemu na rynek mogłoby trafić więcej pieniędzy m.in. z OFE. Przypomniała, o skali środków, które są zgromadzone na tych instrumentach: prawie 500 mld zł w funduszach inwestycyjnych, ponad 60 mld zł w Pracowniczych Planach Kapitałowych i prawie 400 mld zł w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

- Natomiast jeśli chodzi o politykę inwestycyjną np. w OFE, to przez 20 lat nie dokonaliśmy przeglądu limitów inwestycyjnych. Więc nawet jeśli będziemy mieli spółki potrzebujące długoterminowego finansowania, to stąd ich nie dostaną. Jeżeli zostanie uelastyczniona polityka inwestycyjna w obszarze OFE i do tego pojawią się spółki, które będą potrzebować finansowania na giełdzie (…), to moglibyśmy mówić o lepszym rozwoju firm – zauważyła prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

W podobnym tonie wypowiadał się Mikołaj Raczyński.

- Fundusze emerytalne na świecie są jednym z głównych dostarczycieli kapitału dla rynku prywatnego, bo dysponują tzw. długimi pieniędzmi. W Polsce ustawodawca uwzględnił taką możliwość, aby PPK mogły inwestować również w rynek prywatny, ale w praktyce te przepisy niespecjalnie się odnalazły, bo te inwestycje były znikome. Stąd pomysł, żeby te przepisy uaktualnić i dostosować do nowych regulacji i nowych wehikułów inwestycyjnych – powiedział szef PFR.

- To się nie zadzieje z dnia na dzień, ale to dobry kierunek, by te przepisy korygować – dodał.

AI: zagrożenie czy wsparcie?

O tym, co gryzie prezesów i prezeski polskich firm, mówił Przemysław Paprotny, prezes firmy PwC Polska, która w cyklicznym badaniu od lat monitoruje nastroje wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

- To, co wymieniają prezesi w Polsce, to przede wszystkim ceny energii, geopolityka oraz niestabilność systemu prawnego i podatkowego. Wyzwaniem jest też sztuczna inteligencja – firmy nie wiedzą, czy podchodzić do niej jak do szansy, czy jak do ryzyka – wskazał Paprotny.

Z takim podejściem do rewolucji technologicznej ostatnich kwartałów zgodził się prezes Budmeksu.

- Im większa firma, tym chce być bardziej innowacyjna. Ale priorytetem musi być kwestia cyberbezpieczeństwa. Korzystamy więc z narzędzi AI, które jednak są bardzo okrojone, by być bezpiecznym rozwiązaniem – powiedział Artur Popko.

- Jako Europa, a szczególnie Polska, jesteśmy narażeni na ataki i musimy być ostrożni – dodał.

Europa patrzy na Polskę z podziwem

Uczestnicy debaty zwrócili też uwagę, że w przyszłym roku na polską gospodarkę istotny wpływ będzie miała polityka - zarówno w wydaniu krajowym, jak i międzynarodowym.

- Jednym z największych wyzwań w przyszłym roku będzie kwestia finansów publicznych, bo czeka nas rok wyborczy, więc będzie jeszcze większa skłonność rządzących żeby np. zamrozić ceny energii – ocenił Lech Gałkowski, wiceprezes Erste Bank Polska.

Prezes PFR zwrócił uwagę, że oprócz wyborów parlamentarnych w Polsce, niewiadomą pozostaje rozwój sytuacji politycznej w USA.

- Dotychczas dobrze sobie radziliśmy z tymi spiętrzonymi falami, więc myślę, że tak samo będzie w przyszłym roku. Mamy przesłanki, by rozwijać się powyżej oczekiwań, bo patrząc na kilka ostatnich lat, to rezultaty okazywały się lepsze niż oczekiwaliśmy na początku – zauważył Mikołaj Raczyński.

W połowie listopada GUS zaraportował, że w III kwartale polska gospodarka urosła o 3,5 proc. wobec wyniku na poziomie 4,1 proc. w II kwartale. Wstępny szacunek GUS był też niższy od oczekiwań rynku – średnia prognoz ekonomistów zebrana przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” wyniosła 3,6 proc.

Mówiąc o stale rosnącym PKB Polski, wiceprezes Erste Bank Polska ocenił z kolei, że motorem napędowym naszej gospodarki są przedsiębiorcy.

- Siła polskiej gospodarki tkwi w kreatywności i niesamowitym zaangażowaniu polskich przedsiębiorstw. To małe i średnie firmy, podejmując trudne decyzje biznesowe, kreują polską gospodarkę. To coś, co nas bardzo wyróżnia na tle Europy – powiedział Lech Gałkowski, dodając, że tempo i kierunek rozwoju polskiej rzeczywistości gospodarczej robi wrażenie na obserwatorach zagranicznych.

- Wszyscy nam zazdroszczą tego, że jesteśmy w G20, że jesteśmy 6. gospodarką UE. To niesamowite osiągnięcia, które zrobiliśmy tu w Polsce. Nasze firmy, jak będą trochę większe, będą inwestować za granicą. I to będzie nasza siła – przewiduje Gałkowski.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy budżetowej na rok 2027, wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 3 proc.