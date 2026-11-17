Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran, mimo wcześniejszych zapowiedzi Donalda Trumpa, że wojna jest już „praktycznie zakończona”. Nowe uderzenie nastąpiło po dotkliwej porażce republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu.

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Przedstawiciel amerykańskich władz przekazał agencji Reutera, że we wtorek samolot bojowy ponownie zaatakował irańską wyrzutnię rakiet na wyspie Keszm. Uderzenie miało być odwetem za ataki Iranu na amerykański personel i obiekty wojskowe. Tę samą wyspę USA zaatakowały potajemnie tuż przed wyborami połówkowymi.

Czy USA wznowią działania wojenne? Trzeci lotniskowiec popłynął na Bliski Wschód

Jeszcze w ubiegłym tygodniu Trump zapewniał, że konflikt jest „praktycznie zakończony” i powtarzał, że nie spodziewa się konieczności ponownego rozpoczęcia walk. Zastrzegł jednak, że wiele zależy od tego, czy Iran zgodzi się podpisać „bardzo mocne porozumienie”.

– Na tym etapie podjęcie działań wojskowych nie wydaje się szczególnie konieczne, ale jesteśmy w pełnej gotowości i możemy przystąpić do działania z każdego powodu – mówił podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.

Tymczasem negocjacje mające doprowadzić do zakończenia wojny i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz utknęły w martwym punkcie. Nie przyniosły dotąd przełomu wysiłki mediatorów z Pakistanu i Kataru.

Na Bliski Wschód skierowano w tym tygodniu trzeci amerykański lotniskowiec – Theodore Roosevelt z myśliwcami i samolotem wczesnego ostrzegania E-2 Hawkeye. Według „The Independent” jego rozmieszczenie może sygnalizować przygotowania do wznowienia działań wojennych.