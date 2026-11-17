W poniedziałkowych rozmowach w Belwederze w sprawie tzw. resetu konstytucyjnego wzięli udział przedstawiciele wszystkich sił parlamentarnych poza Nową Lewicą, KO i Unią Centrum. W środę po południu odbędzie się kolejna runda konsultacji, ponownie z udziałem szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Dzień później odbędzie się wysłuchanie publiczne projektu takiego resetu. PSL zaproponowało 5 listopada wygaszenie kadencji obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołanie 15 nowych sędziów przez Zgromadzenie Narodowe większością 3/5 głosów. Cały proces wymagałby zmiany konstytucji.