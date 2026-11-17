Dziennikarze zapytali we wtorek w Sejmie szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego, kiedy Karol Nawrocki odwoła ze stanowiska szefową Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i powoła na jej miejsce Agnieszkę Bartol, a także kiedy powoła ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera.

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– Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk nie wszedł brutalnie do Trybunału Konstytucyjnego, nie postawił tam kordonów policji, nie dokonał tego brutalnego zamachu na konstytucyjny organ – wyliczał Bogucki. – Dziś rząd nie przestrzega prawa – dodał.

Dziennikarze zapytali, czy w takim razie „za karę” zmian w rządzie w ogóle nie będzie.

– Tego nie wiem, to jest decyzja pana prezydenta. Nie ma terminu dla decyzji pana prezydenta – odpowiedział Bogucki. – To jest pytanie, na które prezydent w stosownym czasie odpowie – zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że konstytucjonaliści już dawno pisali, że rola prezydenta przy powoływaniu członków rządu nie jest tylko „kurtuazyjna czy symboliczna”.

– Pewnie by dawno po tej sprawie było, ale Donald Tusk postanowił zbudować inną agendę polityczną, agendę siły i bezprawia. Niech premier przemyśli swoje postępowanie – powiedział szef KPRP.

Szłapka: to jest obowiązek prezydenta

O słowa Boguckiego na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów zapytany został rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Jeśli chodzi o nominacje ministrów, to tutaj prezydent nie ma żadnej dowolności. To wynika wprost z przepisów konstytucji. To jest obowiązek prezydenta, a niewykonanie tego obowiązku jest oczywiście łamaniem Konstytucji w Polsce – powiedział Szłapka.

– Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś (...) zdaje egzamin na prawo jazdy i udaje się do starostwa odebrać dokument, a starosta mówi: nie wydam panu prawa jazdy, bo mi się pan nie podoba. Nie może być takiej możliwości – dodał rzecznik rządu.

Jak podkreślił, „przepisy w tym zakresie są jasne”, a prezydent Karol Nawrocki – jego zdaniem – „poprzez swoją małostkowość gra na zwłokę”. – Ale pamiętajmy o tym, że to są sprawy, które dotyczą wszystkich Polaków. W konkretnym przypadku pani Agnieszki Bartol mamy konkretne, ważne decyzje i negocjacje z naszymi partnerami w instytucjach europejskich, które dotyczą mld zł dla Polaków - dodał.

– Czas najwyższy, żeby pan prezydent wywiązał się z tego, co jest jego obowiązkiem – zaznaczył Szłapka.

Rzecznik prezydenta: zmiany w piątek

„Dziś pewne jest jedno. W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów. O ich skali zdecyduje Parlament podczas dzisiejszego głosowania” – napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. We wtorek Sejm obraduje nad wnioskiem Rozwoju Plus o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu premiera Donalda Tuska.

Obsadzenie stanowiska ministra funduszy jest konieczne po rezygnacji dotychczasowej szefowej resortu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, co miało miejsce pod koniec października. Premier poinformował wówczas, że zastąpi ją Agnieszka Bartol, przedstawicielka Polski przy Unii Europejskiej i wieloletnia pracownica Rady Europejskiej.

O powołaniu Domańskiego na wicepremiera, Tusk poinformował 20 października, czyli tego samego dnia, gdy Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki.

Zgodnie z procedurą prezydent odwołuje ministrów i wręcza nominacje nowym na wniosek premiera.