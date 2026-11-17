Poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz w poniedziałek wszedł do Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku z interwencją poselską, która miała związek „eksponowaniem flagi państwa Izrael”. Polityk całą akcję relacjonował w mediach społecznościowych. Dyrektorka Katarzyna Wróbel domagała się opuszczenia budynku przez Fritza i jego współpracowników.

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- Pani dyrektor niestety komplikuje sobie życie, ponieważ nie zna prawa, które w Polsce panuje - mówił Fritz. - Chcemy sprawdzić na miejscu, czy została wywieszona w szkole publicznej polskiej flaga obcego państwa państwa Izrael. Państwa odpowiedzialnego za ludobójstwo na ludności cywilnej w Strefie Gazy - powiedział.

Jak się okazało – patronem szkoły jest Henryk Sławik, który podczas II wojny światowej ratował Żydów. 5 listopada placówka organizowała obchody VII Dnia Patrona Szkoły.

Wróbel wielokrotnie przekonywała, że poseł mógł złożyć pismo w sekretariacie z prośbą o wyjaśnienie. Zarzuciła posłowi, że jego głównym celem było nagranie filmu na media społecznościowe.

Nowacka: zastraszali i nagrywali dyrektorkę

Działania Fritza komentowała w Sejmie minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. - Mandat posła i senatora to odpowiedzialność i przywilej, który zobowiązuje do szczególnej uwagi i troski również o dzieci i młodzież - mówiła.

- Wczoraj do szkoły w Rybniku wtargnął poseł z jakąś grupą. Obrażali społeczność szkolną. Zastraszali i nagrywali dyrektorkę. Przypominam, że żyjemy w czasach wyjątkowych. Przypominam, że kilka tygodni temu do szkół wtargnęły osoby uzbrojone w noże - powiedziała, nawiązując do serii ataków w szkołach na początku października.

- Za chwilę trafi do państwa ustawa, w której wzmacniamy narzędzia, żeby dyrektor szkoły mógł bronić uczniów i uczennice przed wtargnięciami. A co? A Konfederacja Korony Polskiej wraz z panem Romanem Fritzem w dziesięć osób wbija się w czasie lekcji do szkoły. Zobaczcie, jak poniżył nauczycielkę. Zobaczcie, jak on się zachowuje. Zobaczcie, w jaki sposób działają, posłowie z PiS, wasi przyszli sojusznicy. Za chwilę do przedszkola wtargną i będą darli się na nauczycielki? - pytała.

Nowacka zaapelowała do marszałka Sejmu o rewizję przepisów dotyczących sprawowania mandatu posła i senatora w szkołach w czasie trwających lekcji.