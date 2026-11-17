Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty otrzymał pytanie od Telewizji Republika.

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- Chciałem panu powiedzieć, że spotkałem się z policjantami, którzy brali udział w bronieniu ludzi w Krakowie. Prosili, żebym przekazał przy okazji, jakby było pytanie z TV Republika – zaczął wypowiedź Czarzasty.

- Chcę powiedzieć, że ci policjanci, narażając własne życie, walczyli o życie innych. Byli na miejscu. Czują się obrażeni przez to, co żeście zrobili, że to, co żeście zrobili na Rynku krakowskim jest hańbą. Hańbą obrażającą ludzi, którzy walczą o życie innych – mówił.

- Z telewizją, która obraża polską policję, polską godność, obraża ludzi, wyśmiewa się z ludzi, którzy walczyli o innych ludzi, rozmawiać nie będę – dodał Czarzasty.

Kontrowersje po relacji Republiki z Krakowa

Marszałek Sejmu odniósł się w ten sposób do krytykowanej przez wielu relacji Tomasza Sakiewicza z zamachu w Krakowie z 7 listopada, gdzie zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Relacja Republiki z Krakowa była burzliwa. Stacja pokazywała m.in. zwłoki przykryte folią i ratowników w trakcie akcji reanimacji.

Wiele kontrowersji wywołała też wypowiedź Tomasza Sakiewicza. Redaktor naczelny Republiki atakował policję. – Uciekli albo zostali wywiezieni – grzmiał.

– Widzę rannych, zabitych, zwłoki na rynku, lądujące helikoptery, karetki. I cały czas nie widzę policji ani jednego policjanta. To jest coś nieprawdopodobnego, tylko straż miejska. Gdzie się podziała policja? – mówił Sakiewicz. W momencie, gdy naczelny Republiki wymawiał te słowa, tuż za nim stał funkcjonariusz.

Sakiewicz przekonywał też swoich widzów, że policji brakuje, gdyż „prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy”, gdzie trwa protest przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W związku z relacją Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi postępowanie wyjaśniające.