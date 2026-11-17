Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty komentował decyzję Narodowego Banku Polskiego o wstrzymaniu środków dla Trybunału Konstytucyjnego. To efekt chaosu panującego w instytucji.

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- Często pojawia się w ustach prawicy, że jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny to nastąpił zamach stanu ze strony koalicji 15 października. To jest pojęcie daleko idące, ale jakbyśmy zostali przy tych wartościach, tak jak tego używa prezydent Nawrocki, to chcę powiedzieć, że dwa zamachy stanu na TK nastąpiły: bezprawne wejście pana prezydenta na teren TK i ewidentnie podjęcie przez jedną osobę, przez prezesa NBP decyzji o niefinansowaniu i nieprzekazywaniu środków do takiej instytucji jak TK - mówił.

- Jeśli szukać zamachu stanu to to jest zamach stanu polegający na tym, jedna osoba odcina od finansów instytucję jak Trybunał Konstytucyjny. Przypominam, że konta Sejmu, Senatu i wszystkich wielkich państwowych instytucji są w Narodowym Banku Polskim. To ma takie znamiona - zaznaczył Czarzasty.

Czarzasty o wecie Nawrockiego: niezrozumiała decyzja

Czarzasty odniósł się także do weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). Marszałek podkreślał, że to przepisy, które miały m.in. zwalczać niebezpieczne treści.

- Zupełnie niezrozumiała decyzja. Mówię to jako ojciec, jako obywatel - mówił.

Stwierdził, że decyzję prezydenta można wytłumaczyć kilkoma kwestiami. - Po pierwsze, jest to wpływ koncernów międzynarodowych, głównie amerykańskich i lobbing koncernów. Pamiętajcie państwo, że niektóre platformy mają 30 proc. zysków z tego, że takie treści, które były zakazane w tej ustawie, są publikowane i promowane na tych platformach. Uważam to za bardzo nierozsądne - powiedział.

- Druga argumentacja jest taka, że pan prezydent wie o tym, że szerzenie takich treści, szerzenie hejtu, języka brutalnego, propagowanie nienawiści to jest żywienie potencjalnie ludzi o poglądach ekstremalnych. Myślę, że to kwestia zbierania głosów wokół brunatnej koalicji z tych partii, które hejtem się posługują. Uważam, że to źle robi społeczeństwu Polskiemu i uważam, że ma to złe skutki szczególnie dla młodych ludzi. Tym bardziej, że przypominam, że takie treści i szerzenie tych treści doprowadziło do tragedii. Była to śmierć jednej z osób pracujących w szkole, która została zadźgana nożem - mówił Czarzasty, nawiązując najprawdopodobniej do ataku w szkole w Leszczydole-Nowinach, gdzie uczeń zamordował jedną z pracownic.

NBP wstrzymuje środki TK

W poniedziałek Narodowy Bank Polski poinformował, że wstrzymał wszelkie zlecenia płatnicze dotyczące środków na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa ma związek z konfliktem w TK - pod koniec października sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziów TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

2 listopada Bogdan Święczkowski przekazał NBP dokumenty wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania Trybunału. Cztery dni później do banku trafiły dokumenty wskazujące inny skład osób upoważnionych do dysponowania środkami TK.

Biuro prawne NBP stwierdziło, że nie może rozstrzygnąć sporu, więc zdecydowało o wstrzymaniu operacji na rachunkach TK.