Anna Korwin-Piotrowska
– Nie wyrażam zgody na jakiekolwiek cenzurowanie, redagowanie, czy recenzowanie mojej wypowiedzi przez kogokolwiek (jak to wcześniej miało miejsce). Jest to moja opinia i proszę o przekazanie jej w takiej formie, w jakiej została sporządzona – to pierwsze zdania opinii zamieszczonej niedawno na stronach rządowych, którą do procedowanego właśnie projektu tzw. ustawy antykagańcowej przedstawił sędzia Mariusz Ulman.
Jest on sędzią z ponad dwudziestoletnim stażem, byłym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych powołanym przez Adama Bodnara. Po objęciu tej funkcji deklarował, że zamierza odpolitycznić stanowisko rzecznika dyscyplinarnego i nie da się wciągnąć w grę polityczną. Po niespełna dwóch miesiącach zrezygnował z tej funkcji. Nie jest zaliczany do tzw. neosędziów, nie należy też do żadnego stowarzyszenia sędziowskiego.
Czytaj więcej
Zgodziłem się zostać rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów, aby odpolitycznić to stanowisko. Nie dam się wciągnąć w wojnę polityczną i nie będę ścigał...
Jakie cenzurowanie i redagowanie ma na myśli sędzia Ulman? Postanowiliśmy go o to zapytać. Jak się okazuje, sprawa dotyczy dwóch kluczowych projektów przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości: tzw. ustawy praworządnościowej oraz noweli prawa o ustroju sądów powszechnych dotyczącej delegacji sędziowskich. Oba mają – zdaniem autorów – przyczynić się do przywrócenia praworządności w polskim wymiarze sprawiedliwości.
– Każdy polski sędzia ma prawo sporządzić swoją opinię do tego typu projektów – mówi „Rzeczpospolitej” sędzia Ulman. – Z tego prawa chciałem skorzystać, dlatego zgodnie z instrukcją wysłałem swoje uwagi do wydziału wizytacyjnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Krótko potem skontaktowałem się telefonicznie z sądem apelacyjnym. W rozmowie tej zapewniono mnie, że moje opinie do nich dotarły. Powiedziano mi jednak przy tym, że prezes Sądu Okręgowego w Opolu pani Korwin-Piotrowska nie zgadza się z moimi uwagami i powiedziała, żeby nie przesyłać ich dalej. Dostałem też informację zwrotną, że powinienem to wysłać drogą służbową przez prezesa swojego sądu. Tak też zrobiłem – relacjonuje sędzia Ulman.
Krótko potem – jak wskazuje sędzia – obie opinie zostały przesłane dalej i ukazały się na portalu w Rządowym Centrum Legislacji. – Pod opublikowanymi pismami podpisała się pani Korwin-Piotrowska. Moje uwagi zostały tam zawarte, jednak ich treść została częściowo zmieniona, a niektóre fragmenty usunięto. Zrobiono to bez konsultacji ze mną, nie dostałem w tej sprawie żadnej informacji-mówi sędzia.
Z dokumentów przekazanych przez sędziego, z którymi zapoznała się „Rzeczpospolita”, wynika, że z opinii Ulmana, dotyczącej ustawy praworządnościowej, wycięto ok. 20 proc. treści. O jakie fragmenty chodzi? Przede wszystkim są to uwagi krytykujące projekt i działania legislacyjne obecnej władzy. „Nie można oprzeć się przy tym wrażeniu, że projektodawcy zdają sobie doskonale sprawę, że projekt nie ma żadnych szans na podpis prezydenta, przynajmniej w takim kształcie. Ma on na celu jedynie wskazanie, że koalicja coś robi, a winę za wszystko ponosi prezydent, który – jak to już jest wskazywane – nie podpisze uchwalonej ustawy” – brzmi fragment, który został usunięty z opinii Ulmana.
Czytaj więcej
Gwarantuję Państwu, że Trybunał Konstytucyjny działa, będzie działał i po uporaniu się z tymi naszymi wewnętrznymi problemami sprawy państwa ze ska...
W innych „wyciętych” uwagach sędzia zarzucał projektowi ustawy praworządnościowej: krótki termin na konsultacje i pośpiech w pracach, brak konsultowania przepisów ze środowiskiem prawniczym, modyfikację poprzednich nieudanych projektów i powielanie większości poprzednich wadliwości. Zniknęła też część zastrzeżeń formułowanych przez Ulmana w opinii do reformy delegacji sędziowskich. Znalazła się tam za to wzmianka podpisana przez Korwin-Piotrowską: „Uprzejmie wskazuję, że nie podzielam zastrzeżeń sędziego Mariusza Ulmana”.
– Uważam, że jest to klasyczna cenzura i zamykanie ust sędziemu. Najpierw pani Anna Korwin-Piotrowska, jako prezes Sądu Okręgowego w Opolu, blokowała publikację moich opinii, a potem wycięła z nich treści krytyczne wobec rządu i nieprzychylne wobec projektów Ministerstwa Sprawiedliwości. To źle rozumiana lojalność wobec swojego przyjaciela Waldemara Żurka. Skrytykowałem bowiem pośrednio jego działania i pani Korwin-Piotrowska postanowiła zareagować. Nawet, jeśli pani prezes nie zgadzała się z moimi uwagami, to mogła przesłać własne merytoryczne stanowisko do RCL-u, a nie blokować i cenzurować moje opinie – twierdzi sędzia Ulman.
Zwraca przy tym uwagę, że sędziowie TK zgodnie z ustawą powinni wyróżniać się wiedzą prawniczą, w tym wiedzą o prawach człowieka i wolnościach obywatelskich. – Uważam, że działania wobec mnie, które podejmowała pani Korwin-Piotrowska, to łamanie konstytucji i prawa do wolności wypowiedzi. Taka osoba nie powinna być sędzią Trybunału Konstytucyjnego – konkluduje Ulman.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska odnosząc się w rozmowie z „Rzeczpospolitą” do tych informacji stanowczo zaprzecza, aby miała blokować publikację opinii do projektów ustaw formułowanych przez sędziego Mariusza Ulmana. – Tak jak było w praktyce zbierałam opinie i merytoryczne uwagi zamieszczałam i konstruowałam. Wysyłałam je następnie do prezesa sądu apelacyjnego. Chodziło o to, żeby zebrać w całość opinie i zrobić z nich swoiste résumé. Stąd z istoty rzeczy na to résumé nie składała się całość wszystkich pism składanych przez sędziów, tylko najistotniejsze kwestie, które podnoszą. Nie blokowałam opinii sędziego Ulmana ani nie cenzurowałam ich, choćby z tego względu, że Pan Sędzia przesłał opinię bezpośrednio do sądu apelacyjnego, o czym mnie powiadomiono, prosząc o przekazanie uwag sędziego w praktykowanej formule – mówi sędzia Korwin-Piotrowska.
Jak zaznacza od wielu lat wskazywała na konieczność ograniczenia delegacji sędziów do ministerstwa jedynie do zadań, które zgodnie z ustawą muszą wykonywać sędziowie. - Całkowita likwidacja delegacji sędziów do ministerstwa jest aktualnie niemożliwa z uwagi na sprawowany przez MS nadzór nad sądami, stąd w piśmie do prezesa sądu apelacyjnego zawarłam stanowisko co do niepodzielenia uwag sędziego Ulmana – wyjaśnia sędzia TK.
Czytaj więcej
Reset w TK popiera większość Polaków i co najważniejsze, ponad 40 proc. wyborców obozu władzy – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. To mo...
Przedstawioną przez sędziego Ulmana sprawę komentuje Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska. – Mam wątpliwości, czy pani prezes Korwin-Piotrowska powinna być sędzią TK, bowiem stanowisko to powinna piastować osoba niezależna. Ze smutkiem i z rozczarowaniem odbieram sytuację opisaną przez sędziego Ulmana. Zachowanie sędzi Korwin-Piotrowskiej jest nadużyciem funkcji prezesa sądu i manifestacją jej braku niezależności od władzy wykonawczej. Treści, które zostały usunięte z opinii sędziego Ulmana, nie są przypadkowe. Są to uwagi krytykujące niewłaściwe działania aktualnej koalicji rządzącej, polityki uprawianej za pomocą prawa. Świadczy to o motywach sędzi Korwin-Piotrowskiej – mówi Pilitowski.
Jak podkreśla, że nigdy nie spotkał się z podobną sytuacją. – Żałuję, że o tej sprawie nie dowiedzieliśmy się wcześniej. Gdyby tak się stało, to mielibyśmy możliwość pełniejszej oceny kandydatury prezes Korwin-Piotrowskiej na sędziego TK. W procedurze wyboru nie odbyła się jednak kompleksowa, szeroka dyskusja i w konsekwencji politycy „przepchnęli” osobę, która, jak teraz się przekonujemy, nie nadaje się na ten urząd. Konstytucja mówi wyraźnie, że sędzia nie może prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Opisana sytuacja pokazuje, że sędzia Korwin-Piotrowska tej zasady, albo nie rozumie, albo nie szanuje – komentuje Bartosz Pilitowski.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas