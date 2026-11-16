W rozmowie z Marzeną Tabor-Olszewską zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” wyjaśnia, dlaczego ani Donaldowi Tuskowi, ani Karolowi Nawrockiemu nie musi zależeć na zakończeniu sporu o Trybunał. Czy konstytucyjny reset, którego chce większość Polaków, jest jeszcze możliwy?
Michał Szułdrzyński przekonuje, że obecny konflikt jest korzystny zarówno dla obozu prezydenckiego, jak i rządzącego. Prezydent mógłby zakończyć część sporu, przyjmując ślubowanie od pięciu sędziów wybranych przez obecny Sejm. Rządzący z kolei mieli możliwość uporządkowania sytuacji w Trybunale, ale – jak ocenia rozmówca – zwlekali z działaniami, a gdy pojawiła się szansa na zmianę układu sił, potraktowali instytucję jak polityczną zdobycz. – Obecny spór jest na rękę obu stronom – mówi Szułdrzyński.
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Problem jest jednak znacznie głębszy niż spór o nominacje. W Trybunale wciąż ciąży sprawa sędziów dublerów, pojawiają się wątpliwości dotyczące sposobu obsadzania kolejnych stanowisk, a status orzeczeń nie jest powszechnie uznawany. W efekcie zamiast instytucji stojącej na straży konstytucji mamy konflikt, w którym – jak ujmuje to gość podcastu – „obu stronom zależy na wprowadzeniu zasady pod tytułem zwycięzca bierze wszystko”.
Tymczasem opublikowany w „Rzeczpospolitej” sondaż IBRiS pokazuje, że 51 proc. ankietowanych opowiada się za zakończeniem kadencji wszystkich obecnych sędziów Trybunału i przeprowadzeniem resetu. Taki scenariusz wymagałby jednak porozumienia największych sił politycznych i wypracowania zasad, które zagwarantują, że żadna większość nie będzie mogła samodzielnie przejąć kontroli nad instytucją.
Zdaniem Szułdrzyńskiego premier i prezydent czerpią polityczne korzyści z podtrzymywania konfliktu. – Obaj liderzy polityczni, czyli zarówno premier, jak i prezydent zyskują na polaryzacji – podkreśla. Donald Tusk może przedstawiać prezydenta jako głównego przeciwnika rządu, a Karol Nawrocki dzięki konfrontacji z premierem umacnia swoją pozycję lidera prawicy. Pojednawcze gesty i zaproszenia do rozmów nie zmieniają więc zasadniczej logiki politycznej rywalizacji.
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Konsekwencje tego sporu wykraczają daleko poza polityczne przepychanki. Brak powszechnie uznawanego Trybunału oznacza ryzyko dalszego osłabienia państwa prawa, podważa przewidywalność polskich instytucji i może wpływać na decyzje zagranicznych inwestorów. – Powinniśmy stworzyć takie zasady, że bez względu na to, kto wygra wybory, Trybunał działa – przekonuje Szułdrzyński.
Czy jednak Tusk i Nawrocki są w stanie porozumieć się w sprawie, która stała się jednym z najważniejszych pól politycznej walki? Gość podcastu nie wyklucza, że reset okaże się niemożliwy: „Być może reset jest niewykonalny, bo nigdy nie dojdzie do porozumienia między prezydentem a premierem”. A jeśli tak, Polska może na długo pozostać z Trybunałem, którego orzeczenia jedni będą uznawać, a inni kwestionować. Czy przyzwyczailiśmy się już do państwa, w którym instytucje działają tylko dla połowy obywateli?
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