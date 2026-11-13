Szef rządu odpowiadał na pytania dziennikarzy w piątek wieczorem przed swoim wylotem z Dublina po zakończonym szczycie unijnych liderów. Tusk przypomniał, że wraz z nim w składzie delegacji jest Agnieszka Bartol. – Zawsze mi towarzyszy, kiedy rozstrzygamy jakieś europejskie problemy – powiedział.

Reklama Reklama

W końcu października Tusk zaproponował Agnieszkę Bartol – stałą przedstawicielkę RP przy Unii Europejskiej – na nową minister funduszy i polityki regionalnej. Obsadzenie stanowiska ministra funduszy jest konieczne po październikowej rezygnacji dotychczasowej szefowej resortu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Wkrótce potem o odwołanie ze stanowiska wiceministra funduszy zawnioskował Jan Szyszko.

Tusk apeluje do Nawrockiego. Chodzi o miliardy euro dla Polski

– Mogę tylko raz jeszcze zaapelować. Tu nie ma co grać na czas, bo będziemy finalizowali kolejne rozmowy o kolejnych płatnościach dla Polski. W tej chwili prezydent utrzymuje sytuację idiotyczną. Pani Pełczyńska-Nałęcz zrezygnowała sama, nieprzymuszona. Jednak jak nie ma podpisu prezydenta, to jest nadal ministrem, tylko że na urlopie – powiedział premier Tusk.

Przypomniał, że wiceminister tego resortu też sam zrezygnował. – Ale nie mogę go zwolnić, bo nie ma wniosku ministra w tej sprawie. Jest więc taki paraliż w ministerstwie, które właśnie teraz powinno finalizować rozmowy o kolejnych płatnościach i mówimy o miliardach euro dla Polski – powiedział szef rządu.

Czytaj więcej Polityka Prezydent zwleka z nominacjami. Wszystko przez Andrzeja Domańskiego – Takiej sytuacji jeszcze nie było, żeby prezydent zwlekał z powołaniem ministra na wicepremiera oraz odwołaniem członka rządu i powołaniem nowego...

– Panie prezydencie, tu nie ma się co zastanawiać, szkoda każdego dnia, utrudnia to nam pracę w Brukseli, a efektem są kłopoty dotyczące miliardów euro dla Polski – apelował Tusk.

Także w drugiej połowie października Tusk podpisał wniosek do prezydenta Nawrockiego ws. nominacji ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił pod koniec października, że powołanie Domańskiego na tę funkcję odbędzie się podczas jednej uroczystości połączonej z powołaniem nowego ministra funduszy i polityki regionalnej.

Dymisja Władysława Teofila Bartoszewskiego. Tusk zapowiada decyzję

Z kolei w piątek rano wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) poinformował, że na biurku premiera jest już dymisja wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego. We wtorek Prokuratura Krajowa informowała, że prokurator przedstawił 4 listopada Bartoszewskiemu zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków. Bartoszewski oświadczył, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w piątek, że Tusk podejmie decyzję ws. Bartoszewskiego po powrocie z Dublina i po rozmowie z prezesem PSL, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

– Z premierem Kosiniakiem-Kamyszem mamy niemalże rodzinne stosunki, jesteśmy jak bracia, ja trochę starszy, ale jak bracia, więc proszę się nie niepokoić, na pewno się znajdziemy – powiedział Tusk.