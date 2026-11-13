Piotr Zgorzelski potwierdził w rozmowie z TVN24, że dymisja wiceministra Władysława Teofila Bartoszewskiego trafiła do premiera. Wicemarszałek Sejmu odniósł się w ten sposób do pytania o przyszłość polityka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w związku z uchyleniem mu immunitetu i przedstawieniem zarzutów przez prokuraturę.

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– Prawdopodobnie tak, ale wszystko w rękach premiera – odpowiedział Zgorzelski na pytanie, czy Bartoszewski odejdzie z resortu.

Dopytywany, czy dymisja Bartoszewskiego została już złożona, Zgorzelski odpowiedział twierdząco.

Wicemarszałek Sejmu nie wskazał jednak, kto mógłby zastąpić Bartoszewskiego w MSZ. – Nie gnajmy tak, potrzebne jest trochę czasu – powiedział, pytany o ewentualnego następcę wiceministra.

Czy Stefan Krajewski straci stanowisko? Zgorzelski komentuje doniesienia o ministrze rolnictwa

Podczas rozmowy w TVN24 Zgorzelski został również zapytany o sytuację ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według wcześniejszych doniesień stacji w PSL prowadzone są rozmowy dotyczące możliwości odwołania polityka, a także tego, kto mógłby go ewentualnie zastąpić.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że minister powinien mieć możliwość odniesienia się do publikacji medialnych dotyczących jego otoczenia. – Stefan Krajewski z pewnością będzie musiał się z tymi wszystkimi prasowymi doniesieniami zmierzyć. Dobrze jest, żeby druga strona też miała szansę się wypowiedzieć. Wiem, że Stefan Krajewski przygotowuje swoje wystąpienie i wcale nie musi być tak, jak przedstawiają to niektóre media. Moim zdaniem wyjaśni tę sprawę – powiedział Zgorzelski.

Zapytany, czy według jego wiedzy Krajewski ma argumenty pozwalające mu odeprzeć pojawiające się zarzuty i wątpliwości, odpowiedział twierdząco. – Tak. Nie ma czarnych chmur nad jego głową, przynajmniej ja ich nie dostrzegam – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Zarzuty dla Władysława Teofila Bartoszewskiego. Chodzi o miliony złotych

We wtorek prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonego mu mienia.

Według śledczych polityk miał przywłaszczyć środki przekazane mu w celu zarządzania przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar. Zarzucane czyny miały zostać popełnione między 9 lipca 2012 r. a 20 lutego 2015 r. i dotyczą łącznie 1 mln funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz ponad 6,6 mln zł.

Drugi zarzut dotyczy udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela. Jak przekazała prokuratura, Bartoszewski miał w okresie od 16 lipca 2012 r. do 9 marca 2022 r. podejmować działania polegające na ukrywaniu, zbywaniu i darowaniu składników swojego majątku.

Władysław Teofil Bartoszewski jest posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a funkcję wiceministra spraw zagranicznych pełni od grudnia 2023 r. We wtorek, odnosząc się do przedstawionych mu zarzutów, oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

PSL rozważa odwołanie Stefana Krajewskiego? W tle doniesienia o jego doradcy

Według ustaleń TVN24 w Polskim Stronnictwie Ludowym trwają także rozmowy o możliwym odwołaniu ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Powodem są publikacje dotyczące Daniela Puławskiego, jego kolegi i społecznego doradcy, którego działalność budzi pytania o potencjalny konflikt interesów.

W programie „Czarno na białym” ujawniono, że Puławski uczestniczył w spotkaniu swojego kuzyna, będącego prywatnym inwestorem, z burmistrzem Mikołajek. Rozmowa dotyczyła inwestycji na Mazurach, a doradca miał powoływać się na swoją funkcję w resorcie rolnictwa oraz przynależność do PSL.

Z kolei Dominika Długosz z „Newsweeka” i Mariusz Gierszewski z Radia Zet ustalili, że firma powiązana z rodziną Puławskiego otrzymuje zamówienia od instytucji publicznych, m.in. Muzeum Wojska Polskiego i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), którym kieruje związany z PSL Henryk Smolarz.

Jak informuje TVN24, kolejne doniesienia wywołały niepokój w PSL. Politycy ugrupowania mają obawiać się następnych publikacji, dlatego rozważają odwołanie Krajewskiego.