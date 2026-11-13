Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski
Piotr Zgorzelski potwierdził w rozmowie z TVN24, że dymisja wiceministra Władysława Teofila Bartoszewskiego trafiła do premiera. Wicemarszałek Sejmu odniósł się w ten sposób do pytania o przyszłość polityka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w związku z uchyleniem mu immunitetu i przedstawieniem zarzutów przez prokuraturę.
– Prawdopodobnie tak, ale wszystko w rękach premiera – odpowiedział Zgorzelski na pytanie, czy Bartoszewski odejdzie z resortu.
Dopytywany, czy dymisja Bartoszewskiego została już złożona, Zgorzelski odpowiedział twierdząco.
Wicemarszałek Sejmu nie wskazał jednak, kto mógłby zastąpić Bartoszewskiego w MSZ. – Nie gnajmy tak, potrzebne jest trochę czasu – powiedział, pytany o ewentualnego następcę wiceministra.
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Podczas rozmowy w TVN24 Zgorzelski został również zapytany o sytuację ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według wcześniejszych doniesień stacji w PSL prowadzone są rozmowy dotyczące możliwości odwołania polityka, a także tego, kto mógłby go ewentualnie zastąpić.
Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że minister powinien mieć możliwość odniesienia się do publikacji medialnych dotyczących jego otoczenia. – Stefan Krajewski z pewnością będzie musiał się z tymi wszystkimi prasowymi doniesieniami zmierzyć. Dobrze jest, żeby druga strona też miała szansę się wypowiedzieć. Wiem, że Stefan Krajewski przygotowuje swoje wystąpienie i wcale nie musi być tak, jak przedstawiają to niektóre media. Moim zdaniem wyjaśni tę sprawę – powiedział Zgorzelski.
Zapytany, czy według jego wiedzy Krajewski ma argumenty pozwalające mu odeprzeć pojawiające się zarzuty i wątpliwości, odpowiedział twierdząco. – Tak. Nie ma czarnych chmur nad jego głową, przynajmniej ja ich nie dostrzegam – stwierdził wicemarszałek Sejmu.
We wtorek prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonego mu mienia.
Według śledczych polityk miał przywłaszczyć środki przekazane mu w celu zarządzania przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar. Zarzucane czyny miały zostać popełnione między 9 lipca 2012 r. a 20 lutego 2015 r. i dotyczą łącznie 1 mln funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz ponad 6,6 mln zł.
Drugi zarzut dotyczy udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela. Jak przekazała prokuratura, Bartoszewski miał w okresie od 16 lipca 2012 r. do 9 marca 2022 r. podejmować działania polegające na ukrywaniu, zbywaniu i darowaniu składników swojego majątku.
Władysław Teofil Bartoszewski jest posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a funkcję wiceministra spraw zagranicznych pełni od grudnia 2023 r. We wtorek, odnosząc się do przedstawionych mu zarzutów, oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
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W Polskim Stronnictwie Ludowym (PSL) trwają rozmowy o możliwym odwołaniu ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego – podaje TVN24. Jak wskazuje stacj...
Według ustaleń TVN24 w Polskim Stronnictwie Ludowym trwają także rozmowy o możliwym odwołaniu ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Powodem są publikacje dotyczące Daniela Puławskiego, jego kolegi i społecznego doradcy, którego działalność budzi pytania o potencjalny konflikt interesów.
W programie „Czarno na białym” ujawniono, że Puławski uczestniczył w spotkaniu swojego kuzyna, będącego prywatnym inwestorem, z burmistrzem Mikołajek. Rozmowa dotyczyła inwestycji na Mazurach, a doradca miał powoływać się na swoją funkcję w resorcie rolnictwa oraz przynależność do PSL.
Z kolei Dominika Długosz z „Newsweeka” i Mariusz Gierszewski z Radia Zet ustalili, że firma powiązana z rodziną Puławskiego otrzymuje zamówienia od instytucji publicznych, m.in. Muzeum Wojska Polskiego i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), którym kieruje związany z PSL Henryk Smolarz.
Jak informuje TVN24, kolejne doniesienia wywołały niepokój w PSL. Politycy ugrupowania mają obawiać się następnych publikacji, dlatego rozważają odwołanie Krajewskiego.
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