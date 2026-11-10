„Pierwszy zarzut dotyczy przywłaszczenia przez Władysława Teofila Bartoszewskiego w okresie od 9 lipca 2012 roku do 20 lutego 2015 roku środków pieniężnych powierzonych mu do zarządzania przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar, w łącznej kwocie 1.000.000 GBP, 405.000 EUR oraz 6.683.705 zł (czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.)” – czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek przez prok. Przemysława Nowaka, rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej.

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Według śledczych, część powierzonych środków polityk miał przeznaczyć na własne potrzeby, a część na „zakup, remont i wyposażenie trzech mieszkań w Warszawie, nabytych na rzecz spółki” należącej do niego i jego żony. „Po wypowiedzeniu umowy powierzenia mieszkania zostały w latach 2012–2015 sprzedane, a podejrzany nie zwrócił pokrzywdzonemu środków uzyskanych z ich sprzedaży” – podała prokuratura.

Władysław Teofil Bartoszewski z PSL z zarzutami. Prokuratura Krajowa podała szczegóły

Z komunikatu PK wynika, że drugi zarzut stawiany Bartoszewskiemu dotyczy udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez „podejmowanie w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku szeregu działań polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku (art. 300 § 2 k.k.)”. Prok. Nowak podał, że chodzi o sprzedaż trzech mieszkań w Warszawie, zawarcie umowy rozszerzającej wspólność majątkową i wprowadzenie do majątku wspólnego nieruchomości położonych w Kątnie i Chajętach, należących dotychczas do majątku osobistego, zawarcie umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową, a następnie zawarcie umowy o częściowym podziale majątku wspólnego, na mocy której Bartoszewski pozbył się praw do nieruchomości w Chajętach, zbycie nieruchomości w Kątnie oraz dokonanie przez żonę polityka PSL darowizny nieruchomości w Chajętach.

„Działania te miały na celu udaremnienie wykonania spodziewanego niekorzystnego orzeczenia sądowego” – oświadczyli śledczy. „Oba czyny miały zostać popełnione wspólnie i w porozumieniu z żoną” – dodali.

Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Kim jest Władysław Teofil Bartoszewski

Władysław Teofil Bartoszewski ma 71 lat. Od 2019 r. zasiada w Sejmie jako poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, od grudnia 2023 r. jest wiceministrem spraw zagranicznych. W latach 2019 i 2024 bez powodzenia ubiegał się o mandat europosła. Posiada obywatelstwo polskie i brytyjskie. Jest synem Władysława Bartoszewskiego, szefa MSZ w 1995 r. oraz w latach 2000-2001.

Prok. Nowak przekazał, że zarzuty stawiane Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu są uzasadnione materiałem dowodowym zgromadzonym w toku śledztwa, w tym zeznaniami świadków, aktami postępowań cywilnych, dokumentacją bankową, dokumentami rejestrowymi spółek, księgami wieczystymi, aktami notarialnymi dotyczącymi nieruchomości i stosunków majątkowych małżonków, a także pełnomocnictwami, korespondencją oraz innymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie.

Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że Bartoszewski został przesłuchany w charakterze podejrzanego – nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył „krótkie wyjaśnienia”. Analogiczne zarzuty zostały przedstawione jego żonie, która nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień.

Jak podał rzecznik PK, sprawa dotyczy mienia, które zostało powierzone Bartoszewskiemu przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar, odpowiednio w 2004 i 2005 r. Obecny wiceszef MSZ, podała prokuratura, ze środków Fundacji sfinansował m.in. zakup, wykończenie i wyposażenie trzech mieszkań nabytych w latach 2005–2006 w Warszawie. „Od 2009 r. Andrzej Ciechanowiecki domagał się od Władysława Teofila Bartoszewskiego rozliczenia powierzonych mu środków, w tym przeznaczonych na zakup nieruchomości, oraz uregulowania kwestii ich własności. Bartoszewski nie dokonał oczekiwanego rozliczenia i zaczął unikać kontaktu z Ciechanowieckim” – czytamy w komunikacie.

Prok. Nowak poinformował, że w sprawie chodzi łącznie o kwotę miliona funtów, 405 tys. euro oraz 6,68 mln zł. 6 października Władysław Teofil Bartoszewski zrzekł się w tej sprawie immunitetu poselskiego.