O nowych informacjach na temat zamachowca Waldemar Żurek mówił we wtorek na antenie Radia Kraków. Jak zaznaczył, może je już potwierdzić, bo służby uzyskały dostęp do komputera sprawcy strzelaniny.

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Zamachowiec z Krakowa odwiedzał strony o Andersie Breiviku

– Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy. Rzeczywiście widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli prawicowego ekstremisty, który dopuścił się masakry dramatycznej na wyspie Utoya – powiedział minister sprawiedliwości.

Według szefa resortu śledczy przeszukali i zabezpieczyli także miejsce pracy napastnika. – Tam też jest symbolika, która może wskazywać na ten wątek (prawicowego ekstremizmu – red.). Więc ten prawicowy ekstremizm to jest jedno – wskazał Żurek.

Minister przyznał zarazem, że zamachowiec nie pozostawił po sobie żadnego listu ani przesłania, które tłumaczyłyby jego czyn.

Tłumik w samochodzie zamachowca z Krakowa

Szef resortu sprawiedliwości, powołując się na najświeższe dane przekazane przez śledczych, poinformował też, że w samochodzie sprawcy służby znalazły tłumik.

– Bardzo wiele dowodów jest zgromadzonych, ale poddajemy je cały czas analizie, państwo będziecie na bieżąco informowani – zapewnił Żurek.

Jak wyjaśnił, śmierć sprawcy w normalnych okolicznościach oznaczałaby umorzenie postępowania wobec niego. – Sprawca nie żyje i normalnie postępowanie wobec niego powinno się umorzyć. My i tak prowadzimy to postępowanie pod kątem szerszym, to znaczy: jakie miał kontakty, czy działał sam, czy coś go inspirowało bardziej, czy mniej. Musimy to poznać bardzo głęboko – podkreślił minister.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć ofiar śmiertelnych

Do ataku doszło w sobotę. 24-letni mężczyzna wjechał autem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych ludzi. Sześć osób zginęło, a 16 zostało rannych. W gronie rannych znaleźli się dwaj policjanci oraz sam napastnik, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

W Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu należącym do rodziny zamachowca, policjanci odnaleźli ciała jego rodziców i siostry.