W sobotę na Rynku Głównym w Krakowie doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny, która pociągnęła za sobą liczne ofiary. Sprawcą tego zbrojnego ataku był 24-letni Michał Oksiński. Zamachowiec nie odpowie jednak za swoje czyny przed sądem, ponieważ zmarł kilkadziesiąt godzin po zdarzeniu, w poniedziałek nad ranem.

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Wśród ofiar śmiertelnych było dwóch mężczyzn i cztery kobiety. Nie znamy tożsamości żadnego z mężczyzn. Wiemy, że jednym z nich był 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii, a drugim 55-latek w kryzysie bezdomności. Wiek starszego mężczyzny początkowo szacowano na około 50 lat. Z powodu braku dokumentów służby nie były w stanie od razu ustalić jego tożsamości.

Więcej informacji podano na temat kobiet. Jedna z nich była cudzoziemką – Austriaczką z Gänserndorf. Przyjechała do Krakowa wraz z mężem na krótki wyjazd turystyczny. Jej mąż znalazł się wśród 15 rannych. Pozostałe trzy kobiety były Polkami.

Jedną z nich była Ewelina Serafin z Sędziszowa Małopolskiego. Była wolontariuszką Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Przyjechała do Krakowa na wycieczkę ze znajomymi. Jej śmierć i tożsamość zostały upublicznione przez jej siostrę we wpisie na Facebooku, który nie jest już dostępny.

Drugą znaną z imienia kobietą była 53-letnia Izabela Woźna. Była malarką i matką czwórki dzieci, w tym 11-letnich bliźniąt. Przyjechała do Krakowa w związku z otwarciem wystawy swoich prac. Wernisaż jej obrazów odbył się w krakowskiej galerii w piątek 6 listopada. Następnego dnia, 7 listopada, Izabela zginęła na Rynku Głównym.

Nadal nie znamy tożsamości ostatniej z ofiar – 61-letniej Polki.

Zamachowiec ranił 15 osób

W wyniku ataku obrażenia odniosło 15 osób. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak o godz. 12:25 poinformował, że dwie osoby opuściły już szpital, a stan siedmiu nie zagrażał ich życiu. Niestety stan pozostałych sześciu był ciężki, a dwie z nich w momencie przekazywania tej informacji znajdowały się w stanie krytycznym.

Wśród rannych znalazło się dwóch policjantów – 24-letni st. post. Jakub Kulik oraz 27-letni st. post. Artur Morański. Jakub Kulik był związany z OSP Leszczyny w Bielsku-Białej. Wcześniej służył w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej i 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Odniósł trzy rany postrzałowe. Jego starszy kolega, Artur Morański, pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna. Jest żonaty. Został postrzelony dwukrotnie i przeszedł 12-godzinną operację. Po wybudzeniu z narkozy pierwsze pytanie, jakie zadał, dotyczyło kolegi Jakuba: „A Kuba żyje?”.

Obaj policjanci odzyskali przytomność. Jakub Kulik nadal był w ciężkim stanie, a powrót do przytomności nie oznaczał jeszcze zakończenia leczenia ani ustąpienia zagrożenia dla zdrowia.

Obaj funkcjonariusze pracują w Komisariacie Policji I w Krakowie, w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. Jakub Kulik i Artur Morański to policjanci, którzy podjęli interwencję wobec napastnika i postrzelili go podczas wymiany ognia. Mimo ciężkich obrażeń Jakub Kulik podniósł się i oddał kolejne strzały w kierunku sprawcy.

Wśród rannych znalazło się także pięciu cudzoziemców. 74-letnia Portugalka przyjechała do Polski, aby odwiedzić studiującą tutaj wnuczkę. Według dostępnych informacji jej stan był stabilny. Drugim cudzoziemcem był wspomniany wcześniej mąż zabitej 51-letniej Austriaczki. Wśród rannych znaleźli się również obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rosji. Rosyjska ambasada poinformowała, że obywatelką Rosji była kobieta, której stan określono jako stabilny.

Obrażenia odniosły także osoby związane z krakowskimi dorożkami – trzy kobiety i jeden mężczyzna. Wśród rannych znalazły się 50-letnia Agnieszka Kawalec, jej siostra Marta, 20-letnia Barbara oraz 50-letni Piotr. Piotr należał do najciężej rannych osób. Według relacji z okresu po ataku przebywał wówczas w śpiączce farmakologicznej. Agnieszka została postrzelona w nogę i rękę, a także straciła palec.

Jej siostra Marta została trafiona w szyję, a pocisk uszkodził mięsień. 20-letnia Barbara jest najmłodszą znaną z imienia ranną osobą. Została postrzelona m.in. w głowę. Przeszła operację, podczas której usunięto fragment kości czaszki. Według relacji dotyczących jej stanu zdrowia doznała również uszkodzenia nerwu i pogorszenia widzenia w jednym oku. Miała ją czekać kolejna operacja. Po ataku pozostała przytomna. Tożsamość pozostałych czterech rannych osób nie została podana.